Полная версия Death From Above вышла в Steam. Это аркадный симулятор боевого дрона во время российско-украинской войны

Death From Above, аркадный симулятор боевого дрона, разработанный Rockodile и изданный Lesser Evil, вышел на платформе Steam. Сюжет Death From Above разворачивается во время российско-украинской войны. Играть надо за оператора дрона ВСУ, действующего глубоко в тылу противника. Вы наблюдаете за полем боя и истребляете оккупантов и их технику, сражаясь за свободу нашей страны.

Игра финансировалась благодаря кампании на Kickstarter и вышла в досрочном доступе в мае 2023 года. С тех пор Death From Above получила 96% положительных отзывов на Steam. Полная версия игры содержит ряд улучшений, включая новые миссии и полноценную кампанию, а также скрытые великодки и кучу сатиры.

Lesser Evil стремится создавать игры, решающие проблемы в реальном мире. Death From Above, выпущенная накануне второй годовщины полномасштабного вторжения российской армии в Украину, также выполняет эту миссию. По меньшей мере 30% от прибыли от игры Lesser Evil передадут украинским благотворительным организациям.

Прямая речь Хендрика Лессера, СЕО Lesser Evil:

В течение двух лет россияне ежедневно совершают преступления, и миру надо напомнить: мы не можем дать путину и его приспешникам победить. Парламенты стран мира начали колебаться относительно финансовой и материальной помощи украинцам — поэтому тем важнее сейчас поддерживать Украину любым возможным способом, в том числе и в виртуальном пространстве. Мы не останемся в стороне и не будем просто наблюдать, как завоеванную свободу истребляет тоталитаризм. Украина должна быть свободной.

Пока игра находилась в досрочном доступе, Lesser Evil и Rockodile уже перевели украинским благотворительным организациям «Повернись живим» и «Армия дронов» более 10 тысяч евро. Как только они компенсируют расходы на разработку и выпуск игры, доля пожертвований возрастет до 70%.

Death From Above была создана в сотрудничестве с украинским сообществом. Так, к работе над игрой присоединились украинские разработчики Octobear Knight Games. Чтобы сделать игру максимально аутентичной, Lesser Evil и Rockodile сотрудничали с украинскими производителями военного ПО, такими как «Аэроразведка» и «ГИС Арта». Украинские исполнители Surface Tension, Odarka Zyrko и Go_A присоединились к созданию саундтрека, а украинская рок-группа «Антитела» записала специально для игры песню «Мій сокіл». Очень любознательные игроки могут даже наткнуться на выступление группы в игре.

Также Death From Above является первой в истории игрой на Steam, у которой имеется локализация на крымскотатарском языке. К работе над переводом присоединились представители кырымлы.

Кроме Steam, Death From Above доступна GoG и Epic Games Store.

