Полиции Сан-Франциско разрешили использовать боевых роботов с летальным оружием

Дистанционно управляемые роботы полиции Сан-Франциско будут оборудованы взрывчаткой и смогут обезвредить вооруженного преступника в экстремальных обстоятельствах — когда жизни других людей будет угрожать опасность.

Городской наблюдательный совет Сан-Франциско одобрил противоречивое предложение местного управления полиции относительно «использования роботов как смертоносной силы». Задача роботов со взрывчаткой — «войти в контакт и дезориентировать вооруженного человека или опасного подозреваемого в экстремальных обстоятельствах, чтобы предотвратить гибель невинных людей».

Полицейские Сан-Франциско владеют 17 роботами, из которых в рабочем состоянии только 12. Их условно можно разделить на две категории:

гусеничные роботы большого и среднего размера, используемые для дистанционного изучения или подрыва взрывоопасных веществ (например, Remotec F6A и Qinetiq Talon);

роботы меньшего размера, предназначенные для разведки и наблюдения (например, iRobot FirstLook и Recon Robotics Throwbot).

Все они в основном управляются людьми и обладают ограниченной автономной функциональностью.

Полиция США уже использовала дистанционно управляемых роботов для убийств подозреваемых. Считается, что первый такой инцидент произошел в 2016 году, когда полиция Далласа использовала робота для обезвреживания бомб, чтобы убить снайпера, застрелившего пятерых офицеров. Событие вызвало противоречивые мнения: некоторые хвалили правоохранителей за прекращение многочасового противостояния, а другие критиковали, что полиция не рассмотрела все альтернативные варианты.

Тогда начальник полиции Далласа Дэвид Браун сказал, что они «не видели другого выхода, кроме того, как использовать робота с бомбой, чтобы он взорвался там, где находился подозреваемый».

Новое предложение полиции Сан-Франциско обсуждалось в течение двух часов, прежде чем было принято положительное решение — восемь голосов против трех.

Фонд Electronic Frontier Foundation (EFF) заявил, что процесс использования полицейских и военных миссий против гражданских лиц — типичный.

В других полицейских управлениях США подобные предложения не одобрили. Полиция Окленда сначала позволила использование роботов для дистанционного убийства подозреваемых, но позже отменила свое решение без объяснения причин.

Между тем, группа производителей роботов, включая Boston Dynamics, подписала обязательство не использовать своих роботов как оружие в начале этого года. Компании ссылаются на «озабоченность общества» и подчеркивают, что постараются не позволять своим клиентам со временем использовать как оружие любые проданные им продукты.

Источник: The Verge