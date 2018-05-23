Пользователи Viber совершают более 7 млн действий в минуту, включая 2 тыс. новых регистраций, 7 тыс. лайков и 1,5 млн отправлений фото

Представители одного из самых популярных в Украине мессенджеров Viber поделились результатами использования своего сервиса. В частности, по их данным пользователи проводят в мессенджере на 69% времени больше по сравнению с 2017 годом. Они совершают более 7 млн действий в минуту, включая 2 тыс. новых регистраций, 7 тыс. лайков и 1,5 млн отправлений фото.

Одним из самых популярных направлений сотрудничества бизнеса и Viber стали чат-боты: более 75% аудитории ведут общение с ними в мессенджерах. При этом 80% аудитории считают, что боты развивают потребительский сервис, а 3 из 4 пользователей переписываются с ботами тех брендов, которые они знают.

По словам представителей Viber, сервис работает над постоянным расширением функционала и возможностей для брендов: так, на платформе мессенджера уже можно брать кредиты (Приват), следить за состоянием счета, а также получать кредитные/дебетовые карточки (ПУМБ). Кроме того, благодаря партнерству с Avias клиенты АЗС могут в Viber получить топливную карту сети или же проверить баланс, отсканировав QR-код.

Возможности коммуникации с аудиторией, в том числе с использованием чат-ботов, расширились благодаря еще одному нововведению в Viber. В феврале 2018 года мессенджер ввел новый формат — сообщества. Первым воспользовалось новыми возможностями шоу “Голос Страны”, канал которого в период с марта по май успел набрать более 100 000 участников.

«Мы постоянно работаем над расширением возможностей мессенджера, чтобы нашим пользователям не приходилось переключаться с одного приложения на другое во время общения с близкими. Увеличение количества времени, проведенного в приложении, — это отличное доказательство, что наши усилия не напрасны и пользователи высоко ценят функционал, удобство и надежность мессенджера, — прокомментировала директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.

Напомним, что интернет-население Украины в 2018 году выросло на 7% и уже около 16,7 млн. украинцев используют смартфоны для выхода в интернет.

Источник: Viber