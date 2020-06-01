Пользователи жалуются на проблемы с Bluetooth-подключением в новых беспроводных наушниках Google Pixel Buds





Владельцы новых полностью беспроводных наушников Google Pixel Buds активно жалуются на проблемы с подключением у их устройств. Соответствующие массовые сообщения о проблемах публикуются на форумах поддержки Google, а также в ряде веток Reddit.

Журналисты ресурсов 9to5Google и The Verge смогли воспроизвести проблему на устройствах, полученных для обзора, и подтверждают её актуальность. Но коллеги из Android Police и Android Authority сообщают, что с их устройствами не возникло никаких проблем. Так, журналисты The Verge в своей паре обнаружили проблему, когда оба наушника разрывают соединение одновременно, а не по очереди для каждого отдельного наушника. Журналисты DroidLife сообщают, что связь с наушниками разрывалась, если приложить ладонь к уху, но при обычном повседневном использовании других сбоев не возникало.

По большей части, жалобы пользователей описывают типичные проблемы подключения Bluetooth. Пока нет информации о том, что является первопричиной сбоев в работе наушников. Один из пользователей Reddit сообщает, что он получил новую пару от Google в качестве замены сбойной версии Pixel Buds, но и с новыми наушниками возникли те же проблемы. Пользователи сообщают о проблемах при подключении к смартфонам Google Pixel, а также к некоторым моделям Samsung. Недавнее обновление прошивки до версии 295, похоже, не устранило проблему, пользователи жалуются на неё и после установки обновления.

Источник: The Verge