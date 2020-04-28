Не прошло и полгода: Новые Google Pixel Buds наконец-то поступили в продажу

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Google представила беспроводные наушники Pixel Buds второго поколения еще на октябрьской конференции вместе со смартфонами Pixel 4 и хромбуком Pixelbook Go. И вот спустя полгода новые Google Pixel Buds наконец-то поступили в продажу. Новинка предлагается в онлайн-магазине Google Store по цене $179.

Одновременно со стартом продаж в сети появились первые обзоры Google Pixel Buds, которые в отличие от оригинальной модели с пресловутым соединительным проводом являются полностью беспроводными. В целом обзоры эти вышли положительными, за исключением нескольких мелких замечаний вроде недостаточно глубокого баса и возможного легкого дискомфорта при длительном ношении.

В обзорах заметили одну интересную особенность — неравномерный расход энергии правым и левым наушниками. В Google поспешили объяснить, что так и должно быть, так как в определенный момент один наушник может использоваться активнее другого. За счет этого распределения и поочередного выполнения задач достигается большая суммарная автономность.

Напомним, Pixel Buds второго поколения выполнены в эргономичном корпусе обтекаемой формы со слегка выступающими насадками. В них используются 12-миллиметровые динамические излучатели. Автономность самих наушников Pixel Buds — 5 часов, а вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором — 24 часа. Среди других особенностей новых Pixel Buds — функция адаптивной регулировки уровня громкости (Adaptive Sound) в зависимости от обстановки, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, защита от влаги (IPx4) и функция переводчика в режиме реального времени.

Pixel Buds второго поколения доступны в белом, оранжевом, черном и мятном цветах внешней части корпуса. Стоит отметить, что внутрення часть наушников окрашена в черный, а футляр доступен только в белом цвете. Цена в США, повторимся, составляет $179.

Таким образом, у Samsung Galaxy Buds+, Apple AirPods и Sony WF-1000XM3 появился достойный конкурент.

Источник: Google