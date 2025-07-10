Новости Наука и космос 10.07.2025 в 16:45 comment views icon

Понедельники действительно вредны для здоровья, — ученые

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Понедельники действительно вредны для здоровья, — ученые

Многие люди по понедельникам чувствуют повышенный стресс, вялость, тревогу. Новое исследование ученых демонстрирует, что понедельники действительно могут наносить вред здоровью.

Масштабное исследование пожилых людей в Англии продемонстрировало, что тревога, которую люди испытывают именно по понедельникам, оказывает стрессовое воздействие на организм. Участники, сообщившие о постоянном ощущении тревоги по понедельникам, имели повышенный уровень кортизола в организме даже через 2 месяца после завершения исследования. Уровень кортизола у них был значительно выше, чем у людей, чувствовавших себя тревожно в любой другой день в течение недели. И не имело значения, работали ли эти люди, или же уже вышли на пенсию.

Исследование было проведено социологом Тарани Чандолой из Гонконгского университета. Он проанализировал данные о 3 тыс. 500 человек в возрасте старше 50 лет. Участникам задавали вопросы, насколько тревожно они чувствовали себя в воскресенье и каким выдался этот день. 

Кроме этого у участников взяли образцы волос для того, чтобы контролировать уровень кортизола, поскольку волосы хранят информацию об уровне некоторых химических веществ и гормонов в организме. Волосы растут приблизительно где-то на 1 см за месяц. Короткая прядь может продемонстрировать накопленный уровень кортизола.

Понеділки дійсно шкідливі для здоров'я, - науковці
Journal of Affective Disorders

У людей, которые испытывали тревогу по понедельникам, уровень кортизола был на 23% выше, чем у тех, кто не считал понедельники чем-то особенным. Эта связь сохранялась даже с учетом таких факторов, как возраст, пол, прием лекарств и окрашивание волос. Исследователи пришли к выводу, что повышенный уровень стресса по понедельникам может быть биологически обусловленным, поскольку хроническое нарушение регуляции кортизола создает долговременные риски для сердечно-сосудистой системы. 

«Понедельники действуют как культурный «усилитель стресса». У некоторых пожилых людей переход на новую неделю запускает каскад биологических реакций, которые длятся месяцами. Дело не в работе, а в том, насколько глубоко понедельники укоренились в нашей физиологии стресса, даже после завершения карьеры», — объясняет профессор Тарани Чандола. 

Если человек регулярно испытывает тревожность по понедельникам, это может перерасти в хронический стресс, способный спровоцировать целый ряд проблем со здоровьем. Это может привести к повышению кровяного давления, развитию диабета, ожирения, ослабить иммунитет.

Предыдущие исследования показывали, что сердечные приступы чаще происходили именно по понедельникам. Кроме этого было установлено, что уровень кортизола по понедельникам и вторникам был преимущественно выше, чем в другие дни.

Анализ кортизола в волосах показал, что влияние стресса по понедельникам сохраняется в течение месяцев. В связи с этим ученые советуют поддерживать регулярную физическую активность, быть сознательным, перейти к здоровому питанию. 

Накануне понедельника лучше превратить вечер воскресенья во время для покоя и отдыха. Желательно отказаться от проведения времени за монитором компьютера, телевизора или смартфона. Все вспомогательные подготовительные процедуры к понедельнику лучше сделать заранее. Можно совершить прогулку, принять ванну, послушать любимую музыку, сделать еще что-то, чтобы послать мозгу сигнал, что выходные не обязательно должны заканчиваться напряжением.

Кроме этого специалисты не советуют начинать понедельник с наиболее сложных задач. Хронический страх перед понедельником может быть признаком того, что вам нужно пересмотреть свою рабочую нагрузку, рабочее место или образ жизни.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders

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Источник: ZMEScience

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