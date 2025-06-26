Исследование: видеоигры снижают стресс — даже те, что имеют сцены с насилием

Если вы играете в видеоигры по несколько часов в день, то не слушайте тех, кто критикует ваше хобби — ведь ученые говорят, что так можно эффективно снижать стресс.

Новое исследование подтвердило, что нет разницы агрессивная игра или нет. Команда под руководством исследователя Гэри Вагенера взяла за основу A Plague Tale: Requiem. Ученые заставили участников пройти через контролируемый стресс и дальше поиграть — в агрессивные моменты игры и наоборот. Результаты показали: в обоих случаях уровень физиологического стресса падал. Даже если сами игроки это не всегда осознавали.

В исследовании приняли участие 82 человека в возрасте от 18 до 40 лет, среди которых 42 — женщины. Большинство без того были знакомы с геймингом и проводили за играми 4-5 часов в неделю. Перед тем, как сесть за геймпад, все участники прошли SECPT — это известный тест на вызывание стресса, когда человеку нужно погрузить руку в ледяную воду (~4°C) на три минуты под наблюдением исследователя, который дополнительно задает вопросы. После этого всех поделили на две группы — одна играла в насильственные сцены A Plague Tale: Requiem, другая — в спокойные.

Во время наблюдения ученые использовали ЭКГ, собирали образцы слюны для измерения уровня кортизола (гормона стресса) и давали игрокам анкеты. Сами участники говорили, что чувствовали больше напряжения во время хардкорных моментов. Однако по физиологическим показателям обе группы демонстрировали снижение стресса уже после 25 минут.

«Эта диссоциация между результатами самооценки и физиологического стресса свидетельствует о том, что люди могут неправильно оценивать собственное состояние возбуждения», — подытожили авторы исследования.

Вероятно, напряженные сцены казались игрокам более сложными или интенсивными. Поэтому они думали, что находятся в большем стрессе, чем это было на самом деле.

Plague Tale: Requiem — приключенческая игра о братьях и сестрах, выживающих во Франции во времена чумы. В исследовании использовали именно ее, что позволило сравнить влияние сцен с разным эмоциональным напряжением — от боев до тихих сюжетных моментов. Но исследователи подчеркивают, что результаты нельзя автоматически переносить на все игры.

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Интересно, что результаты согласуются с масштабными опросами: 89% геймеров указывают, что видеоигры помогают им снять стресс. Игра дает ощущение контроля, достижения, отвлечение от рутины — все это снижает тревожность. Но чрезмерное увлечение, недосып, токсичность в сети — наоборот портят эффект. Как и жанр: быстрые соревнования или PvP могут давать не меньше стресса, чем успокоение. Так что теперь с чистой совестью можно открывать топ игр, которые способствуют психическому здоровью и снижают стресс.

Источник: Techspot