Porsche: Электрокроссовер Taycan Cross Turismo дебютирует в конце 2020 года, а уже в 2022 году к нему присоединится полностью электрический Macan

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Немецкий автопроизводитель Porsche провел ежегодную конференцию, на которой огласил финансовые результаты и объявил сроки выхода новых электромобилей Taycan Cross Turismo и Macan Electric.

В 2019 году компания передала клиентам 280,800 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с предшествующим годом. Оборот вырос на 11% до 28,5 млрд евро, а операционный итог до учета издержек — на 3% до 4,4 млрд евро. За указанный период персонал компании увеличился на 10% до 35,429 сотрудников.

До 2024 года Porsche планирует инвестировать в гибридизацию, электрификацию и цифровизацию своих моделей порядка 10 млрд евро. В итоге уже к середине текущего десятилетия половину всего модельного ряда бренда будут составлять полностью электрические модели или подключаемые гибриды.

После Porsche Taycan на рынок выйдет его «кросс-версия» Taycan Cross Turismo, официальная презентация серийной модели должна состояться до конца текущего года. Концепт Porsche Mission E Cross Turismo был представлен еще в 2018 году, он получил пару электродвигателей суммарной мощностью 600 л.с. (440 кВт) и батарею неназванной емкости, которая обеспечит запас хода на уровне 500 км (NEDC).

Второй полностью электрической моделью бренда станет кроссовер Porsche Macan, основанный на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую совместно создавали специалисты Porsche и Audi. Ранее модель собирались вывести на рынок в 2021 году, однако в свежем отчете указан 2022 год. Электрокроссовер унаследует характерный для модели дизайн, при этом получит как заднеприводную, так и полноприводную версию с двумя электродвигателями.

В отчете также упомянуто, что Porsche получил более 30,000 предварительных заявок на покупку Taycan еще до премьеры серийной версии, а на данный момент подписано более 15,000 договоров купли-продажи (из которых как минимум 73 пришлись на Украину).

Источник: Motor1, Porsche