Официально: Следующее поколение кроссовера Porsche Macan будет полностью электрическим, серийное производство стартует в 2021 году в Лейпциге

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Немецкий автопроизводитель Porsche официально объявил, что следующее поколение компактного кроссовера Porsche Macan будет исключительно электрическим.

Таким образом, электрическая модель Porsche Taycan выйдет на рынок уже в конце текущего года, при этом спустя весьма короткий промежуток времени (в начале 2020 года) линейка пополнится его «внедорожной» версией Taycan Cross Turismo, а начало продаж нового электрического Porsche Macan запланировано на 2021 год.

Новый электрический Macan получит основные наработки своего старшего собрата Taycan, включая разработанную совместно с Audi платформу Porsche PPE architecture (Premium Platform Electric) и 800-вольтовое питание.

Электромобили Porsche будут собираться на фабрике в Лейпциге, которая будет переориентирована на выпуск только электрических моделей. Эта фабрика была открыта в начале 2000 годов, первой моделью на сборочной линии стал кроссовер Cayenne. На данный момент сравнительно небольшое производство превратилось в полноценную фабрику полного цикла, которая выпускает порядка 90 тыс. кроссоверов Porsche Macan. Два года назад на этой же фабрике начали собирать модели серии Panamera, а сумма инвестиций в модернизацию производства превысила отметку 1,3 млрд евро.

Председатель правления Porsche AG Оливер Блюм также напомнил, что в период до 2022 года компания инвестирует более 6 млрд евро в развитие электромобильной линейки бренда, а к 2025 году не менее 50% новых автомобилей Porsche будут оснащаться электрической платформой.

Источник: Porsche