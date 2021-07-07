Porsche отзывает 43,000 электромобилей Taycan и Taycan Cross Turismo из-за внезапного отключения двигателя, вызванного ошибкой в ПО





Немецкий автопроизводитель Porsche официально объявил об отзывной компании электромобилей Taycan и Taycan Cross Turismo, владельцы которых могут столкнуться с внезапным отключением электрической части во время движения. Проблема потенциально может возникнуть в 43,000 экземплярах Porsche Taycan / Taycan Cross Turismo, выпущенных с 2020 года по июнь 2021 года, а также в электромобилях Audi E-Tron GT, основанных на той же платформе.

Для решения проблемы необходимо обновить программное обеспечение систем силовой электроники и модуля управления двигателем. Весь процесс обещают провести бесплатно в течение часа в ближайшем сервисном центре бренда. Установка обновления по воздуху не используется, так как после инсталляции нового ПО отдельные модули электромобиля должны пройти дополнительную калибровку.

Расследование NHTSA показало, что в США с подобной проблемой столкнулось всего 15 владельцев Porsche Taycan, из которых у девяти человек электродвигатели отключились на ходу, а у шести электромобиль просто отказался заводиться. Внутреннее расследование Porsche показало, что проблемы потенциально касаются только 130 экземпляров, а вероятность возникновения такой ситуации во время тестирования составила всего 0,3%.

Ни один из случаев не привел к аварии, так как даже на ходу у владельцев было порядка полутора минут для того, чтобы безопасно перестроиться и остановиться на обочине. Как правило, простой перезапуск системы решал проблему и электромобиль мог ехать дальше.

Отметим, что отзывные кампании — совершенно обычная практика для автопроизводителей, так как довольно трудно предусмотреть абсолютно все технические нюансы на относительно небольшой партии предсерийных экземпляров. В Porsche также заявили, что новые экземпляры модели, которые находятся на сборочных линиях уже лишены данной проблемы.

Источник: Engadget, Porsche