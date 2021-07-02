«Первый взгляд» на Porsche Taycan Cross Turismo (и на зарядку 270 кВт)





Электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo стал отличным дополнением к основной модели Porsche Taycan. Причем настолько отличным, что на него может прийтись 60% продаж в семействе Taycan – и в Европе, и в Украине. Но благодаря чему Porsche Taycan Cross Turismo может привлечь большую часть клиентов? Ищем ответы и знакомимся с новинкой на примере версии 4S.

Просто Taycan-«универсал»? Не совсем…

Хотя нет, стоп. А ведь Porsche Taycan Cross Turismo – это именно самый универсальный универсал! Дело в том, что компания Porsche не просто сделала электромобиль Taycan с кузовом «универсал», но также добавила ему нотки из мира кроссоверов: чуть больше дорожный просвет, защитные накладки по периметру, специальный режим езды по бездорожью.

Сам производитель указывает обозначение Porsche Taycan Cross Turismo, как CUV: Cross Utility Vehicle. Но в целом рецепт создания новинки похож на автомобили Audi семейства Allroad, только в данном случае еще добавлен факт электромобиля и статус марки Porsche. Гремучая смесь?!

Электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo лишь на считанные миллиметры отличается от седана: все также почти 5-метровая длина и 2-метровая ширина, все также 2,9-метровая колесная база. Главный прирост габаритов пришелся на высоту кузова: плюс 30 мм – в итоге получилось 1,41 метра.

Можно было бы сказать, что этот прирост обеспечен увеличением дорожного просвета на 20-30 мм относительно седана Taycan: в стандартном положении кузова получается 15-16 см, в максимально высоком почти 18 см. Но также важно отметить и новую форму крыши – как залог для большего простора над головой задних пассажиров. Что подводит нас к разговору о салоне…

На первый взгляд интерьер остался прежним: изогнутая приборная панель без козырька, царство сенсорных дисплеев, мощная центральная консоль, приметный селектор выбора ездовых режимов на руле, удобные сиденья-ковши. Передняя часть салона однозначность идентифицирует любой Taycan как «часть семьи Porsche». Все выполнено в футуристическом, но узнаваемом стиле. Да, так и должно быть.

Потому, что все самое важное для Porsche Taycan Cross Turismo собрано в задней части салона: простор над головой! Если седану и прежде хватало места для ног, однако простор сверху заслуживал описание «приемлемый» (для человека ростом 1,75 м), то теперь есть некий запас и производитель обещает удобную посадку для человека с ростом 1,8 метра. Плюс увеличился багажник: до 446 литров в стандартном варианте и даже 1 212 литров при сложенных сиденьях.

Передняя часть салона Porsche Taycan Cross Turismo в целом знакома по седану Taycan, новинка выделяется лишь парочкой приметных деталей – к примеру, компасом на верхушке передней панели. Но в данном случае главные перемены сосредоточены сзади: новая форма крыши, больше простора над головой, удобнее посадка/высадка. Багажник стал больше в объеме и удобнее в использовании – все благодаря увеличенном проему: универсал!

Ожидаемая динамика, неожиданный комфорт

Технически электрокар Porsche Taycan Cross Turismo наследует своего прародителя Taycan. Однако – внимание! – в его самых «продвинутых» версиях: всегда полный привод и два электромотора (задний в паре с 2-ступенчатой КПП), всегда самый большой аккумулятора (93,4 кВтч), всегда с пневматической подвеской. Останавливаться на каждом пункте отдельно не будем, все уже было детально разобрано на примере Taycan (обязательно загляните в прошлую статью). В данном случае важно сосредоточится именно на характерных отличиях Porsche Taycan Cross Turismo. К примеру, в подвеске используются оригинальные кулаки, добавлен режим езды по бездорожью Gravel, а также опциональный пакет Off-Road Design (плюс защитные уголки на переднем/заднем бамперах, плюс 10 мм дорожного просвета в стандартном режиме подвески, плюс тот самый компас в салоне). Изменились настройки «пневмы» и, как уже отмечалось выше, дорожный просвет стал больше на 2-3 см даже в стандартном положении, а в максимальном достигает почти 18 сантиметров. И что все это дает в итоге?

Отличную динамику, молниеносный разгон, мгновенные ускорения – что с места, что на ходу. Для тест-драйва был предоставлен электрокар Porsche Taycan Cross Turismo в исполнении 4S, но даже его уровень динамики более, чем достаточный для реальной жизни. Невольно задаешься вопросом: а что тогда могут предложить версии Turbo и Turbo S? Тем более, что и с управляемостью здесь все хорошо: однозначные реакции на поворот руля, быстрые маневры автомобиля, хорошая стабильность на дуге (спасибо аккумулятору в базе, ага). Да и выворот колес неплох – немаленький электрокар сносно разворачивается даже на узких улочках. Конечно, все это лишь первые впечатления, но они запоминаются больше всего.

И вот среди этих впечатлений вдруг запомнился комфорт: вот что-то новенькое в характере. Электрокар Porsche Taycan Cross Turismo оказался похвально мягким даже на «горбистых» сельских дорогах. В ездовом режиме Normal он везет действительно нормально. Если в прошлом седан Taycan показался мягче Panamera, то теперь Cross Turismo кажется мягче «просто Taycan-а». Попутно он кажется еще и тише. Возможно, здесь заслуга не только и не столько доработанной звукоизоляции, сколько измененных шин. Однако факт: в прошлом порой было заметно шуршание колес, теперь – нет. Но стоит переключиться в режим Sport или даже Sport Plus, как подвеска наливается упругостью и жесткостью, отклики на педаль акселератора становятся резче, а из динамиков аудиосистем льется саундтрек очищенного звука работы электромотора. Интересное наблюдение: по абсолютной динамике по-прежнему рекордсменом моих личных замеров остается Tesla Model 3, но по уровню ощущения динамики именно электрокары Porsche (а также Audi e-tron GT) демонстрируют максимальную работу над тем, чтобы радовать классических «петролхедов». В какое интересное время мы живем…

Удивительное сочетание: Porsche, электромобиль, грунтовка. Однако в этом весь электрокар Porsche Taycan Cross Turismo: он все также динамичен, все также хорошо управляется, все также интересен на ходу – но теперь не боится съезжать с асфальта. Вначале отмечал, что ожидаемая доля продаж Porsche Taycan Cross Turismo в семействе Taycan должна достигнуть 60% (оставив седану лишь 40%): в Европе это произойдет по причине кузова «универсал», у нас – по причине лучшей приспособленности к плохим дорогам.

Разные версии, разные цены

Во время первого тест-драйва Porsche Taycan Cross Turismo удалось познакомится в версией 4S: впечатления, фотографии, наблюдение – все с нее. Такой электромобиль предлагает постоянную мощность 490 л.с. (360 кВт) или пиковую мощность 571 л.с. (420 кВт) в режиме Launch Control, крутящий момент равен 650 Нм, разгон 0-100 км/ч за 4,1 секунды, запас хода 388-452 км (WLTP).

И это самый «центровой» вариант в гамме модели Porsche Taycan Cross Turismo: аккурат посредине среди четырех версий. На уровень ниже находится Porsche Taycan 4 Cross Turismo: 380/476 л.с. (280/350 кВт), 0-100 за 5,1 секунды, 389-456 км (WLTP). На уровень выше расположена версия Porsche Taycan Turbo Cross Turismo: 625/680 л.с. (460/500 кВт), 0-100 за 3,3 секунды, 395-452 км (WLTP). А максимальной является модель Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo: 625/761 л.с. (460/560 кВт), 0-100 за 2,9 секунды, 388-419 км (WLTP). Важно отметить, что четыре версии электрокара (4, 4S, Turbo, Turbo S) отличаются между собой не только мощностью, но массой других нюансов: разные колесные диски и тормоза, обычные светодиодные или матричные светодиодные фары, тип сидений и отделка салона, премиум-аудио, пр. При этом все без исключения Porsche Taycan Cross Turismo получают аккумулятор 93,4 кВтч, полный привод, «пневму».

Выше по статье везде использовал фото версии Porsche Taycan 4S Cross Turismo (от 101 600 евро). Теперь пришла пора рассмотреть других: красный электромобиль на фирменных фото – это Porsche Taycan 4 Cross Turismo (от 85 700 евро), синий – это Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (от 139 000 евро), зеленый – это Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (от 168 400 евро). Обсуждая ценовую разницу с седаном Taycan, держите в памяти обязательный полный привод и аккумулятор 93,4 кВтч. Прямое сравнение (при идентичной технике для версий Turbo и Turbo S) дает ценовую разницу чуть больше 1000 евро, что на фоне общего ценника практически незаметно. Но думаю, что основная масса продаж придется не на ТОП-версии Turbo и Turbo S, не на стартовую версию 4, а именно на «центровой» вариант 4S.

И пару слов о зарядке….

Одной из особенностей электромобиля Porsche Taycan (и седана, и версии Cross Turismo) является возможность DC-зарядки с максимальной мощностью 270 кВт, что стало возможным благодаря 800-вольтной системе. Однако чтобы получить 270 кВт в зарядный порт их нужно сначала где-то взять. Вопрос реально существующей зарядной станции с мощностью 270 кВт не давал покоя…

Но вот представители Porsche в Украине привезли и установили такую зарядку. Что она собой представляет? Фактически – это огромный power-банк. В том смысле, что к этой зарядной станции подведена линия питания мощностью 50 кВт, благодаря чему электроэнергия «закачивается» в промежуточный бокс-аккумулятор на 140 кВтч, и далее уже оттуда подается на зарядный порт для электрокара. В итоге с максимальной мощностью 270 кВт можно зарядить два электромобиля (условно – 140 кВтч разделить на два аккумулятора 93,4 кВтч). Но если исчерпается электроэнергия в промежуточном боксе-аккумуляторе, то третий электрокар Porsche Taycan будет заряжаться не с мощностью 270 кВт, а уже с мощностью максимум 50 кВт: столько, сколько может выдать высоковольтная линия. Как видите, зарядная станция построена с промежуточным боксом-аккумулятором, который фактически и является power-банком. Почему нельзя сделать постоянную мощность 270 кВт? Да потому, что найти линию электропитания с такой доступной мощностью в разы сложнее, чем линию с мощностью 50 кВт.

Кстати, также кратно в разы эта зарядная станция и дороже уже привычных DC-зарядок на 50 кВт. Точную цифру представители Porsche не называют. Но за ориентир можно взять самый дорогой Porsche Taycan Cross Turismo в исполнении Turbo S (ценник написан выше), затем добавить туда массу опций Porsche Exclusive Manufaktur (а это способно поднять прайс еще раза в полтора)… И зарядная станция на 270 кВт все равно будет немного дороже.

Зарядная станция мощностью 270 кВт в одной фразе: промежуточный бокс-аккумулятор на 140 кВтч, максимальная мощность 320 кВт, зарядный порт CCS2, жидкостное охлаждение системы (включая и кабель). Такая зарядная станция позволяет увеличить запас хода на 100 км всего за 5 минут. Хотя если говорить в целом, то электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo может наполнять аккумулятор от обычной бытовой розетки, зарядных станций переменной АС-тока (имеется встроенное зарядное устройство на 11 или 22 кВт), а также зарядных станций постоянного DC-тока с напряжением 400 вольт (имеется встроенный DC-преобразовать 400/800 вольт).

В итоге: что такое Porsche Taycan Cross Turismo?

Это самый захватывающий, интересный, необычный электрокар, который побывал у меня в руках за последнее время. И все это сказано не с «дрожью в голосе» ввиду силы имени бренда Porsche, а потому, что так оно и есть.

Если первый электромобиль Porsche – седан Taycan – открывал перед нами «космические» технологии будущего электромобильного мира, то новинка Porsche Taycan Cross Turismo показывает, как эти технологии можно использовать каждый день. С просторным удобным салоном, хорошим комфортом, все также ошеломляющей динамикой, готовностью к дорогам и направлениям. Что такое Porsche Taycan Cross Turismo? Это настоящий универсал – не только по типу кузова, но также и по своей сути.