Ежедневно автомобилисты в Киеве сталкиваются с проблемами: многочисленными пробками и трудностью поиска мест для парковки. Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив объясняет это значительным ростом количества автомобилей на дорогах (и во дворах) столицы.

По словам Прокопива, сейчас на улицах Киева находится примерно 1,2 млн автомобилей.

«Это чрезвычайно большое их количество для нашего города, и с этим нужно будет что-то делать», — признал он.

Для сравнения, в январе 2022 года, еще до начала полномасштабной войны, КГГА называла среднесуточное количество авто на дорогах столицы на уровне 820 тыс., а максимальное — 1,12 млн. По данным МВД, в то время в Киеве было зарегистрировано 1,38 млн автомобилей. Однако такие показатели более чем в 2 раза превышают возможности киевских дорог. Транспортная модель показывала, что дорожная сеть Киева рассчитана на 500 тыс. автомобилей.

По словам Владимира Прокопива, количество автомобилей в столице растет «из-за войны». Это создает дополнительную нагрузку на дороги. Исправить ситуацию поможет отказ от ежедневного использования автомобилей.

Однако, по мнению Прокопива, такой отказ от автомобилей должен быть добровольным и мотивироваться низовым движением. Вместе с тем Киев мог бы ввести некоторые ограничения, например, запрет на въезд в центральные районы автомобилям, которые не соответствуют определенным нормам выбросов, как это сделали в Лондоне.

Также чиновник отметил, что жители киевского пригорода, а это примерно полмиллиона человек, могли бы оставлять свои автомобили на коммунальных перехватывающих паркингах. Хотя их так и не построили.

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Вместе с тем Прокопив не упомянул, что на количество автомобилей на дорогах Киева может также влиять остановка общественного транспорта во время воздушных тревог и невозможность восстановить график движения еще несколько часов после отбоя. Это заставляет людей отказываться от использования общественного транспорта.

Источник: hmarochos