Новости Авто 23.09.2024 в 19:49 comment views icon

Последствие войны: количество авто на улицах Киева выросло до 1,2 млн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Последствие войны: количество авто на улицах Киева выросло до 1,2 млн

Ежедневно автомобилисты в Киеве сталкиваются с проблемами: многочисленными пробками и трудностью поиска мест для парковки. Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив объясняет это значительным ростом количества автомобилей на дорогах (и во дворах) столицы.

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По словам Прокопива, сейчас на улицах Киева находится примерно 1,2 млн автомобилей.

«Это чрезвычайно большое их количество для нашего города, и с этим нужно будет что-то делать», — признал он.

Для сравнения, в январе 2022 года, еще до начала полномасштабной войны, КГГА называла среднесуточное количество авто на дорогах столицы на уровне 820 тыс., а максимальное — 1,12 млн. По данным МВД, в то время в Киеве было зарегистрировано 1,38 млн автомобилей. Однако такие показатели более чем в 2 раза превышают возможности киевских дорог. Транспортная модель показывала, что дорожная сеть Киева рассчитана на 500 тыс. автомобилей.

По словам Владимира Прокопива, количество автомобилей в столице растет «из-за войны». Это создает дополнительную нагрузку на дороги. Исправить ситуацию поможет отказ от ежедневного использования автомобилей.

Однако, по мнению Прокопива, такой отказ от автомобилей должен быть добровольным и мотивироваться низовым движением. Вместе с тем Киев мог бы ввести некоторые ограничения, например, запрет на въезд в центральные районы автомобилям, которые не соответствуют определенным нормам выбросов, как это сделали в Лондоне.

Также чиновник отметил, что жители киевского пригорода, а это примерно полмиллиона человек, могли бы оставлять свои автомобили на коммунальных перехватывающих паркингах. Хотя их так и не построили.

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Вместе с тем Прокопив не упомянул, что на количество автомобилей на дорогах Киева может также влиять остановка общественного транспорта во время воздушных тревог и невозможность восстановить график движения еще несколько часов после отбоя. Это заставляет людей отказываться от использования общественного транспорта.

Источник: hmarochos

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