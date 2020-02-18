Появились изображения необычного смартфона-слайдера TCL с гибким выдвижным экраном





Компания TCL работает над новым смартфоном с выдвижным дисплеем, который фактически превращает его в планшет. В отличие от существующих складных устройств вроде Motorola Razr и Galaxy Fold, аппарат TCL выполнен в форм-факторе слайдера с гибким экраном, который выдвигается с бокового торца. Как утверждает издание CNET, ссылаясь на собственные источники, китайская компания планировала продемонстрировать свою концептуальную разработку на выставке MWC в этом году, но мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса.

Изображения устройства дают представление о том, каким ещё может быть смартфон с гибким дисплеем, хотя такой вариант вызывает больше вопросов, чем ответов. Задумка TCL заключается в том, чтобы не складывать его пополам, а вытягивать экран словно выдвигать ящик из тумбы стола. Неясно только одно – это один сплошной дисплей или их два. Если всё же один, то как именно работает такой механизм.

В сложенном виде устройство выглядит как большинство современных флагманов: безрамочный дисплей с закругленными боковыми гранями и вырезом для двойной фронтальной камеры. На тыльной стороне можно увидеть камеру с четырьмя модулями, расположенными вертикально в ряд.

То, что смартфон должны были продемонстрировать на MWC, ещё не означает, что он будет выпущен. Ранее TCL неоднократно показывала прототипы складных устройств на нескольких выставках, но готовый серийный продукт так и не представила. Один из таких прототипов, показанных в прошлом году на MWC, был настолько хрупким, что даже сотрудникам компании запретили к нему прикасаться. На выставке CES в этом году TCL снова привезла складной смартфон, но заявила, что пока не спешит выпускать подобные устройства. Как бы там ни было, всё это говорит о том, что производители продолжают экспериментировать с новыми форм-факторами.

Источник: The Verge