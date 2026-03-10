Инсайдеры раскрыли детали Google Pixel 11 Pro Fold: более тонкий корпус и обновленный модуль LED-камеры

Появились слухи, которые намекают на дизайн Pixel 11 Pro Fold от Google. Очевидно, устройство может получить чуть более тонкий корпус и незначительные изменения в блоке камеры, который теперь будет включать LED-вспышку и микрофон в самом модуле.





Старые слухи предполагают, что Google может улучшить ремонтопригодность батареи Pixel 11 Pro Fold, поскольку патент показал «металлическую рамку» и пружины для ее фиксации вместо клея. Неделя начинается очень быстро с сообщения о том, что были обнаружены новые CAD-рендеры Pixel 11 Pro Fold от Google. Инсайдер в соцсетях OnLeaks нашел рендеры Google Pixel 11 Pro Fold и сотрудничал из Android Headlines, чтобы обнародовать эту новость. Согласно выводам инсайдера, следующий складной смартфон Google в форм-факторе «книги», похоже, готовится дебютировать с подобным дизайном.

Согласно утечке, внешний дисплей будет выглядеть относительно неизменным на этих изображениях телефона в (возможном) цвете Moonstone. Похоже, что пользователи снова получат щедро закругленные углы и фронтальную селфи-камеру в центральном отверстии. CAD-утечка также указывает на приблизительные габариты устройства — 155,2х150,4х5,3 мм в разложенном виде. Внутри телефона изображение показывают селфи-камеру, расположенную справа в углу. Это сохраняет соответствие дизайну Fold прошлых лет. Однако тонкие изменения появляются тогда, когда инсайдер «раскрывает» заднюю панель Pixel 11 Pro Fold.

Согласно сообщению, Google может изменить выступающий блок камеры, расширив его, чтобы вместить LED-вспышку и микрофон. Речь идет о горизонтальном модуле камеры в форме «капсулы» (pill-style), который останется основным элементом дизайна, но может получить новая компоновка элементов внутри модуля. Кроме того, похоже, что капсулоподобный модуль камеры Pixel 11 Pro Fold немного выступает — по крайней мере для объективов. В 10 Pro Fold объективы расположены вровень с корпусом модуля; однако OnLeaks предполагает, что теперь они могут немного выступать, создавая многоуровневый вид блока.

Наконец, Google делает ставку на тонкость в своем будущем складном смартфоне. Якобы Pixel 11 Pro Fold будет тоньше своего предшественника — 10,1 мм вместо 10,8 мм. Слухов о Pixel 11 Pro Fold было почти не слышно, но прошлогодний отчет предполагал, что нас может ждать смена дизайна. Топ-менеджеров Google опрашивали, и они подтвердили, что дизайн Pixel может измениться в 2026 и 2027 годах. То, что сейчас приписывают Pixel 11 Pro Fold, согласуется с этим (если это правда).

В то же время сама компания заявила, что больше сосредотачивается на программном обеспечении и функциях искусственного интеллекта в линейке Pixel, а не на внешнем виде. Некоторые источники отмечают, что Google может выбрать эволюционный подход к дизайну, постепенно совершенствуя форм-фактор складных Pixel, а не кардинально меняя его между поколениями. Более специфическая утечка о Pixel 11 Pro Fold в январе утверждала, что Google могла решить проблемы с батареей. В частности, утечка говорила о ремонтопригодности батареи складного смартфона, которая может улучшиться благодаря «металлической рамке», которая будет удерживать батареи вместо старого клея. Это было обнаружено в патенте, поэтому относиться к этому надо с определенной долей скепсиса.

По мнению Android Central, складной смартфон Google уже имеет достаточно элегантный и привлекательный дизайн. Конечно, хотелось бы увидеть определенные изменения, просто потому что выходит новый телефон — так что что-то должно быть другим, правда? Кажется, что — хотя это только слухи — эти изменения выглядят хорошо такими, какие они есть. Перенос некоторых элементов камеры в сам модуль делает пространство более аккуратным. Что касается более тонкого корпуса, возможно, этого стоило ожидать. Google старается не отставать от своих конкурентов (например, Samsung). Итак, должно быть нормально, пока Google не пожертвует тем, что делает ее Fold достойным внимания.





Источник: Android Central, Digital Trends