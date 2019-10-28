«Больше изгибов богу изгибов»: китайцы из TCL показали ранний прототип складного смартфона, который сгибается дважды





Китайская компания TCL показала прототип смартфона с гибким экраном, складывающимся дважды, причем в разные стороны, рассказывает CNET.

Отметим, что главная причина, по которой многие производители смартфонов начали экспериментировать с гибкими экранами, заключается в том, что такая конструкция потенциально позволяет сделать устройства с большими экранами компактнее. Например, такой аппарат в сложенном виде можно будет носить в кармане и использовать в качестве смартфона, а при раскладывании он превратится в полноценный планшет.

Поскольку гибкие смартфоны пока только начинают выходить на рынок, среди инженеров нет консенсуса по поводу того, какую конструкцию стоит считать оптимальной, и они продолжают экспериментировать с разными вариантами расположения экрана и петель. Среди серийных устройств пока применяется две базовые конструкции: в Samsung Galaxy Fold экран сгибается посередине и складывается внутрь, а в Huawei Mate X экран, наоборот, остается снаружи после складывания.

TCL предложила одну из самых необычных конструкций на сегодняшний день. В ее прототипе экран сгибается дважды, причем зигзагообразно. Поскольку корпус складывается как внутрь, так и наружу, в устройстве применяются петли разной конструкции: в петле у сгиба наружу видно гораздо больше элементов, чем во второй петле.

Журналистам издания CNET представители китайской компании продемонстрировали два устройства: одно из них являлось муляжом с распечатанным листочком вместо экрана, имитирующим домашний экран Android, в то время как второе имело прозрачную крышку, которая позволяла увидеть, что это действительно смартфон, а не муляж. Правда, во время демонстрации экран аппарата оставался выключенным. Поскольку целью компании было показать концепцию, а также базовые технологии, такие как петли и гибкий экран, она не стала раскрывать характеристики прототипа. Журналисты, получившие доступ к устройству, отмечают, что в разложенном виде он выглядит как 10-дюймовый планшет.

Когда следует ожидать появления коммерческой версии представленного прототипа или когда аппарат хотя бы покажут во включенном виде, в TCL не сообщили.

Источник: N+1