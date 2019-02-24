Фотогалерея: сгибаемые смартфоны TCL на выставке MWC 2019

За пару дней до того, как Samsung представила свой первый смартфон со сгибаемым экраном Galaxy Fold, мы узнали, что китайская компания TCL Group, владеющая брендами смартфонов BlackBerry и Alcatel, работает сразу над пятью вариантами мобильных устройств с гибкими экранами. Теперь же пользователь Weibo опубликовал серию фотографий, демонстрирующих смартфоны с гибкими экранами TCL в витрине за стеклом.

Как видим, TCL привезла на выставку несколько различных моделей, которые отличаются по форм-фактору, но в то же время имеют ряд общих особенностей. Во-первых, у всех экран складывается внутрь корпуса. Кроме того, все они оснащаются несколькими камерами. Наконец, все они используют специальную конструкцию петель, получившую маркетинговое название DragonHinge. Как видим, сама конструкция далека от идеальной, зазоры в месте сгиба просто огромные.

Один из складных смартфонов TCL повторяет концепцию, положенную в основу идеи Samsung Galaxy Fold с основным сгибаемым экраном большой диагонали на внутренней части и дополнительным компактным дисплеем на наружной части. В зависимости от задач устройство можно одним легким движением руки превращать из смартфона в планшет и наоборот. Основной экран типа AMOLED характеризуется диагональю 7,2 дюйма, разрешением 2048х1536 пикселей. Он охватывает больше 100% цветового пространства NTSC и занимает 90,73% площади лицевой панели. На наружной части в левом углу находится основная квадрокамера с вертикальной компоновкой модулей. Увы, подробности о конфигурации камеры не разглашаются.

Второе устройство оснащается одним сгибаемым дисплеем, то есть, концепция, как у складного Huawei Mate X, анонс которого ожидается через пару часов. На наружной части есть тройная камера. В сложенном виде он принимает форму раскладушки, но вопросы вызывает большое отверстие в месте изгиба.

TCL обещает оптимизированный интерфейс, учитывающий особенности конструкции модели. Другие характеристики смартфонов пока не разглашаются, но это неудивительно, поскольку выход смартфонов запланирован только на следующий год. На выставке они демонстрируются в витрине за стеклом.

Источник: Gizmochina