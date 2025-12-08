Появилось расписание 5-го сезона сериала "Пацаны": два эпизода сразу, остальные — раз в неделю

Amazon показала первый тизер пятого сезона сериала «Пацаны» / The Boys, который, помимо новых кадров, раскрыл дату выхода.

Первые два эпизода дебютируют на Prime Video 8 апреля, остальные — будут выходить раз в неделю.

1 эпизод — 8 апреля

2 эпизод — 8 апреля

3 эпизод — 15 апреля

4 эпизод — 22 апреля

5 эпизод — 29 апреля

6 эпизод — 6 мая

7 эпизод — 13 мая

8 эпизод — 20 мая

Сериал «Пацаны» был основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона и повествует об одноименном отряде, который борется с супергероями, злоупотребляющими своими способностями. Пятый сезон станет финальным для шоу и подведет группу к последней битве с Хоумлендером.

«В пятом и последнем сезоне мир Хоумлендера полностью подвластен его непредсказуемым, эгоманиакальным прихотям. Хьюи, ММ и Французик заключены в «Лагере свободы». Энни пытается сопротивляться превосходящей силе суперов. Кимико нигде не найти. Однако появление Мясника, готового использовать вирус, который сотрет всех суперов с лица земли, запускает цепь событий, которые навсегда изменят мир и всех в нем. Это кульминация, люди. Произойдут великие вещи», — из официального описания к сезону.

Тизер демонстрирует, как Билли Бутчер (Карл Урбан) объединяет войска, а Пацаны идут на бой против Хоумлендера (Энтони Старр) и, кажется, до конца сезона доживут не все. Среди прочего видео показало ожидаемое фанами экранное воссоединение звезд «Сверхъестественного», хотя без подробностей: неназванный персонаж Джареда Падалеки входит в комнату, за ним следуют Солдатик (Дженсен Эклз) и Хоумлендер.

Несмотря на то, что «Пацаны» приближаются к своему финалу, франшиза продолжает жизнь: ранее нам представили первый взгляд на персонажей сериала-приквела Vought Rising с Солдатиком, действие которого происходит в 1950-х годах; также продолжается разработка проекта «Пацаны: Мексика», которым занимаются Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.

Источник: Deadline, IGN