Эрик Крипке ненавидит сериалы, которые заканчиваются без жертв: "Пацаны" покажут как надо

С приближением релиза пятого сезона сериала «Пацаны» Эрик Крипке дал развернутое интервью журналу SFX, где среди прочего подтвердил «большие потери» среди персонажей в финале. Сам шоураннер резко критикует масштабные фантастические шоу, которые боятся жертв и не убивают главных героев в конце.





«Я постоянно кричу на экран: «Все имеет цену! Это вам не сойдет с рук».

Он добавил, что до финала сериала «Пацаны» не доживут некоторые любимцы. Имен не назвал, но, похоже, следует серьезно волноваться за судьбу таких персонажей, как Билли Бутчер или Хьюи.

«Можно позволить персонажам пережить такие эмоциональные столкновения, от которых они уже никогда не оправятся. Мы хотели использовать это на максимум и создать по-настоящему впечатляющие моменты», — говорит Крипке. «Это битва и в ней будут потери. Иначе это было бы нереалистично».

Вряд ли слова Крипке удивили кого-то из фанов, поскольку о потерях на завершении сериала «Пацаны» и он сам, и актеры говорили едва ли не в каждом интервью. В феврале Карл Урбан, который играет Бутчера, заявил, что в пятом сезоне «никто не в безопасности», а первый роковой случай, который «изменит правила игры», произойдет уже в стартовом эпизоде.

«В каждом сезоне, но особенно в этом, уже с первой серии думаешь: вау. Никто не в безопасности. Смерти с самого старта. Поехали! Последний сезон! Все поставлено на карту!» — дразнил Урбан.

До сих пор «Пацаны», несмотря на все кровавые сцены, играли со смертями довольно осторожно: кроме девушки Хьюи, большинство потерь касались исключительно антагонистов. События пятого сезона разворачиваются вокруг планов команды «уничтожить всех суперов», пока Хоумлендер (Энтони Старр) засел в Белом доме и пытается достичь бессмертия.





Первые эпизоды пятого сезона «Пацанов» стартуют на Prime Video 8 апреля — с полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Games Radar