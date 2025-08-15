Первый взгляд на приквел "Пацанов" с Солдатиком — детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х со "странными" костюмами супергероев

Amazon представила первую «партию» изображений из приквела «Пацанов» под названием Vought Rising с детальным взглядом на четырех главных героев с Солдатиком Дженсена Эклза во главе.

«Когда-то эти четверо были такими же американскими, как яблочный пирог. Встречайте Дженсена Эклза в роли Солдатика, а также персонажей Мейсона Дая (Bombsight), Элизабет Поузи (Private Angel) и Уилла Хочмана (Torpedo) в Vought Rising — новой истории происхождения из вселенной «Пацанов», производство которой стартует в этом месяце», — говорится в публикации Amazon.

Вместо плащей у персонажей, как видим, форма, вдохновленная временами Второй мировой войны. Персонаж Эклза до сих пор на экране появлялся в темно-зеленом костюме с выцветшими золотыми акцентами, лишь изредка надевая шлем. Однако в Vought Rising Солдатик получил более яркие цвета, пальто и облегченную маску

Штормфронт (Ая Кэш) на изображениях нет, однако ждем, что ее представят отдельно. Среди других постоянных актеров сериала Vought Rising — Кики Лейн, Джорден Майри, Николо Пасетти, Рики Стафьери и Брайан Джей Смит.

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке анонсировал спиноф еще на Comic Con 2024 в Сан-Диего, описав его как «запутанный детектив об истоках корпорации Vought в Нью-Йорке 1950-х годов, а также ранних приключениях Солдатика и дьявольских манипуляциях Штормфронт, тогда еще Клары Воут»

Vought Rising еще не имеет даты релиза. Пятый сезон «Пацанов» ждем в 2026 году, тогда как второй сезон «Поколения V» стартует уже 15 сентября.