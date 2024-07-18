Правительство предлагает облагать налогом посылки из-за границы стоимостью от 45 евро

Для рассмотрения Правительством подготовлен законопроект, основной целью которого является увеличение налоговых поступлений в бюджет на дополнительные 140 млрд грн. Авторы документа предлагают существенно расширить базу уплаты военного сбора (об этом расскажем отдельно), увеличить ставки налогов и сборов и одновременно изменить условия налогообложения посылок из-за рубежа. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Остановимся на изменениях в налогообложении зарубежных посылок. Сейчас украинцы могут ввозить из-за границы посылки стоимостью до 150 евро, не платя пошлину и НДС. Если стоимость посылки превышает этот лимит, то уже придется платить. Теперь чиновники предлагают уменьшить лимит необлагаемого налогом ввоза посылок из-за границы до 45 евро. Правда, есть нюанс.

Ранее норма лимита в 150 евро касалась товаров, ввозимых в Украину для одного получателя (юридического лица, физического лица, ФЛП) в одной депеше от одного отправителя. Сейчас вместе с изменением лимита также претерпела изменения и трактовка.

Теперь речь идет о ввозе в Украину товаров суммарной стоимостью до 45 евро для одного получателя — физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица. При этом такие товары должны направляться отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначаться для личного или семейного использования получателем, а их характеристики и количество не должны указывать на ввоз с коммерческой целью. Положения этого пункта не распространяются на подакцизные товары, духи в объеме более 50 г, туалетную воду в объеме более 0,25 л, кофе весом от 500 г и чай весом более 100 г.

Таким образом, вместе с изменением лимита в статье 196.1.17 Налогового кодекса члены правительства также предлагают существенно изменить сферу применения беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа.