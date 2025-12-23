Новости Устройства 23.12.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Ultra снимает фейерверк с дрона и красуется со всех сторон в официальных видео

Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео

Сразу после официальной демонстрации дизайна Xiaomi 17 Ultra китайская компания подтвердила ключевую деталь будущего флагмана — смартфон получит 1-дюймовый сенсор изображения Light Hunter 1050L. Чтобы показать потенциал камеры, бренд опубликовал серию тестовых фотографий и видео.

Xiaomi 17 Ultra готовится к запуску в качестве флагманского камерофона компании, он будет работать на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель отмечает, что сенсор Light Hunter 1050L обеспечивает широкий динамический диапазон, что и пытается продемонстрировать в фирменных образцах фотографий. Опубликованные фото, снятые на основную камеру Xiaomi 17 Ultra, показывают детальные кадры с заметным количеством информации в тенях.

Также Xiaomi подтвердила технические параметры главного модуля: эквивалентное фокусное расстояние составляет 23 мм, а светосила — f/1.67. По этим характеристикам камера близка к сенсору Sony LYT-900, который использовался в предшественнике, однако на образцах заметно лучшую работу с контрастными сценами.

В то же время следует учитывать, что все эти материалы происходят непосредственно от производителя. Предрелизные образцы обычно показывают смартфон в лучшем свете, поэтому до появления независимых тестов эти заявления и снимки следует воспринимать осторожно.

Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео

Кроме фото, Xiaomi показала и видеовозможности Xiaomi 17 Ultra. Смартфон закрепили на дроне и использовали для съемки фейерверков в ночных условиях. Видео демонстрирует уверенную работу камеры при слабом освещении, в том числе и в движении, но и этот материал стоит воспринимать с определенной долей скепсиса.

Параллельно компания опубликовала короткое тизерное видео с Xiaomi 17 Ultra. В ролике Xiaomi подтвердила, что это будет самый тонкий Ultra-смартфон бренда — толщина корпуса составляет 8,29 мм. Для сравнения, Xiaomi 15 Ultra имел толщину 9,4 мм.

Спецпроекты
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Экран Xiaomi 17 Ultra получит очень тонкие рамки со всех сторон и с фронтальной части выглядит почти идентично Xiaomi 17 Pro Max, что может свидетельствовать об использовании того же дисплейного модуля. Смартфон выйдет в четырех цветах: черном, белом, фиолетовом и цвете «Звездного неба». Смартфон официально представят в Китае 25 декабря.

Источник: notebookcheck, gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вышли Huawei Mate 80 и 80 Pro: 8000 нит, Wi-Fi 7+ и цена до $1800
Как iPhone Air, но за полцены: представлен новый флагман Vivo S50 Pro mini на Snapdragon 8 Gen 5
Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости
Apple iPhone 17 теряет "антибликовые" возможности после наклеивания защитного стекла
Обновление Xiaomi SU7: странное авто замечено на тестировании, компания распродает предыдущие модели
Представлен Moto G67 Power за $190: 7000 мА-ч, Snapdragon 7s Gen 2 и экокожаный корпус
Представлены Honor 500 и 500 Pro: 8000 мА-ч, 200 Мп и новый дизайн
Nova Launcher для Android, который остался без разработчиков, продолжает получать обновления
Как в россии: Индия будет требовать от производителей смартфонов установки государственного приложения
После возражений Apple Индия отказалась от принудительного приложения для смартфонов
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Huawei Mate X7: новая "раскладушка" бренда толщиной 4,5 мм стоит до $2500
Oppo представила Reno15 и Reno15 Pro от $425: яркость 3600 нит и камеры на 200 Мп
Xiaomi 17 Ultra получит самый большой датчик камеры в отрасли, — Digital Chat Station
JerryRigEverything ломает Xiaomi 17 Pro: много хороших и немного плохих новостей
OnePlus 15 и Ace 6 представлены: экраны 165 Гц и батареи под 8000 мА-ч
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
Устаревший телефон Samsung стоил владельцу жизни — не смог набрать экстренный номер
Будущий Apple iPhone получит подэкранную камеру и новые спутниковые возможности, — инсайдеры
Nubia V80 Design: китайцы создали "iPhone 17 Pro" за $100 и посмеялись в названии
Релиз Samsung Galaxy TriFold уже скоро: огромная толщина и цена
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить