Xiaomi 17 Ultra снимает фейерверк с дрона и красуется со всех сторон в официальных видео

Сразу после официальной демонстрации дизайна Xiaomi 17 Ultra китайская компания подтвердила ключевую деталь будущего флагмана — смартфон получит 1-дюймовый сенсор изображения Light Hunter 1050L. Чтобы показать потенциал камеры, бренд опубликовал серию тестовых фотографий и видео.

Xiaomi 17 Ultra готовится к запуску в качестве флагманского камерофона компании, он будет работать на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель отмечает, что сенсор Light Hunter 1050L обеспечивает широкий динамический диапазон, что и пытается продемонстрировать в фирменных образцах фотографий. Опубликованные фото, снятые на основную камеру Xiaomi 17 Ultra, показывают детальные кадры с заметным количеством информации в тенях.

Также Xiaomi подтвердила технические параметры главного модуля: эквивалентное фокусное расстояние составляет 23 мм, а светосила — f/1.67. По этим характеристикам камера близка к сенсору Sony LYT-900, который использовался в предшественнике, однако на образцах заметно лучшую работу с контрастными сценами.

В то же время следует учитывать, что все эти материалы происходят непосредственно от производителя. Предрелизные образцы обычно показывают смартфон в лучшем свете, поэтому до появления независимых тестов эти заявления и снимки следует воспринимать осторожно.

Кроме фото, Xiaomi показала и видеовозможности Xiaomi 17 Ultra. Смартфон закрепили на дроне и использовали для съемки фейерверков в ночных условиях. Видео демонстрирует уверенную работу камеры при слабом освещении, в том числе и в движении, но и этот материал стоит воспринимать с определенной долей скепсиса.

Параллельно компания опубликовала короткое тизерное видео с Xiaomi 17 Ultra. В ролике Xiaomi подтвердила, что это будет самый тонкий Ultra-смартфон бренда — толщина корпуса составляет 8,29 мм. Для сравнения, Xiaomi 15 Ultra имел толщину 9,4 мм.

Экран Xiaomi 17 Ultra получит очень тонкие рамки со всех сторон и с фронтальной части выглядит почти идентично Xiaomi 17 Pro Max, что может свидетельствовать об использовании того же дисплейного модуля. Смартфон выйдет в четырех цветах: черном, белом, фиолетовом и цвете «Звездного неба». Смартфон официально представят в Китае 25 декабря.

Источник: notebookcheck, gsmarena