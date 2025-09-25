Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% производительности и +35% энергоэффективности

Вслед за MediaTek компания Qualcomm также представила свой новый флагманский мобильный процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Эта новинка обеспечивает заметный скачок производительности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением, которое использовалось в смартфонах Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13.

В центре платформы лежит CPU Oryon третьего поколения с двумя Prime-ядрами с частотой до 4,6 ГГц и шестью ядрами Performance с частотой до 3,62 ГГц. Всего доступно 24 МБ кэш-памяти, разделенной между кластерами. Qualcomm заявляет о приросте производительности на 20% в однопоточных задачах и на 17% в многопоточных по сравнению с Snapdragon 8 Elite Gen 2. Впрочем, тесты Geekbench 6 демонстрируют еще более высокие показатели: около 3 800 баллов в однопоточном режиме и 12 400 в многопоточном — это почти на 3 000 больше, чем у Galaxy S25 Ultra с Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy.

Графическое ядро Adreno нового поколения получило прирост быстродействия на 23% и энергоэффективности на 20%. GPU поддерживает аппаратную трассировку лучей, Mesh Shading, а также имеет новую архитектуру с тремя кластерами, работающими на частоте до 1,2 ГГц. Добавлена Adreno High Performance Memory (HPM) — кэш-память объемом 18 МБ, которая увеличивает пропускную способность на 38% и снижает задержки, что особенно важно для длительных игровых сессий. Qualcomm также сотрудничает с Epic Games в рамках программы Unreal x Snapdragon Developer Alliance, оптимизируя работу движка Unreal Engine для мобильных игр, в частности Lumen, Nanite и Chaos Physics Engine.

Отдельно подчеркивается роль ИИ. Обновленный NPU Hexagon стал на 37% быстрее и на 16% эффективнее. Он теперь работает в тесной связи с ISP для более быстрой и качественной обработки фото и видео, помогая в автоматической коррекции цветов, освещения и резкости. На примере было показано генеративное редактирование — удаление бликов и артефактов с изображения в реальном времени. Также NPU обеспечивает поддержку ModelBest — агентного ИИ с возможностью обучения прямо на устройстве и памятью прошлых диалогов. Этот ИИ может взаимодействовать с локальными приложениями, файлами, соцсетями и даже выполнять задачи вроде публикаций или классификации фото.

За связь отвечает модем X85 5G с поддержкой частотного диапазона до 6 ГГц и mmWave. В сфере мультимедиа Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал первой мобильной платформой с поддержкой кодека Advanced Professional Video (APV), который позволяет записывать 8K-видео с минимальными потерями качества.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в ближайшее время появится в устройствах более чем десятка брендов, среди которых Xiaomi, Samsung, OnePlus, Honor, Vivo, Oppo, ZTE и другие. Первыми новинку получат смартфоны серии Xiaomi 17.

Источник: gizmochina, techpowerup