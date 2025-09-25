banner
Новости Технологии 25.09.2025 comment views icon

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% производительности и +35% энергоэффективности

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності

Вслед за MediaTek компания Qualcomm также представила свой новый флагманский мобильный процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Эта новинка обеспечивает заметный скачок производительности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением, которое использовалось в смартфонах Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13.

В центре платформы лежит CPU Oryon третьего поколения с двумя Prime-ядрами с частотой до 4,6 ГГц и шестью ядрами Performance с частотой до 3,62 ГГц. Всего доступно 24 МБ кэш-памяти, разделенной между кластерами. Qualcomm заявляет о приросте производительности на 20% в однопоточных задачах и на 17% в многопоточных по сравнению с Snapdragon 8 Elite Gen 2. Впрочем, тесты Geekbench 6 демонстрируют еще более высокие показатели: около 3 800 баллов в однопоточном режиме и 12 400 в многопоточном — это почти на 3 000 больше, чем у Galaxy S25 Ultra с Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy.

Графическое ядро Adreno нового поколения получило прирост быстродействия на 23% и энергоэффективности на 20%. GPU поддерживает аппаратную трассировку лучей, Mesh Shading, а также имеет новую архитектуру с тремя кластерами, работающими на частоте до 1,2 ГГц. Добавлена Adreno High Performance Memory (HPM) — кэш-память объемом 18 МБ, которая увеличивает пропускную способность на 38% и снижает задержки, что особенно важно для длительных игровых сессий. Qualcomm также сотрудничает с Epic Games в рамках программы Unreal x Snapdragon Developer Alliance, оптимизируя работу движка Unreal Engine для мобильных игр, в частности Lumen, Nanite и Chaos Physics Engine.

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності
Характеристики Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Отдельно подчеркивается роль ИИ. Обновленный NPU Hexagon стал на 37% быстрее и на 16% эффективнее. Он теперь работает в тесной связи с ISP для более быстрой и качественной обработки фото и видео, помогая в автоматической коррекции цветов, освещения и резкости. На примере было показано генеративное редактирование — удаление бликов и артефактов с изображения в реальном времени. Также NPU обеспечивает поддержку ModelBest — агентного ИИ с возможностью обучения прямо на устройстве и памятью прошлых диалогов. Этот ИИ может взаимодействовать с локальными приложениями, файлами, соцсетями и даже выполнять задачи вроде публикаций или классификации фото.

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності
Удаление бликов на фото

За связь отвечает модем X85 5G с поддержкой частотного диапазона до 6 ГГц и mmWave. В сфере мультимедиа Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал первой мобильной платформой с поддержкой кодека Advanced Professional Video (APV), который позволяет записывать 8K-видео с минимальными потерями качества.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в ближайшее время появится в устройствах более чем десятка брендов, среди которых Xiaomi, Samsung, OnePlus, Honor, Vivo, Oppo, ZTE и другие. Первыми новинку получат смартфоны серии Xiaomi 17.

Источник: gizmochina, techpowerup

Популярные новости

arrow left
arrow right
Intel переименовала старый Core i5-10400 в "новый" Core i5 110
Китай догоняет AMD: процессор Zhaoxin KH-50000 с 96 ядрами и 12x DDR5 соответствует серверному EPYC 9004
Будущее портативных консолей: AMD Z2 Extreme обгоняет Core Ultra 7 258V в играх
Дорожная карта AMD рассказывает, когда выйдут ноутбуки на Zen 6
Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% производительности и новый сокет без обновления кулера
Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D
На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копий Doom одновременно — или 8 копий Crysis
Intel Jaguar Shores: новый ИИ-процессор компании появился на фото
Никаких 150%: чип Apple A19 Pro лишь на 17% быстрее предшественника и отстает от будущих конкурентов
ARM представила NSS — технологию нейронного масштабирования разрешения для слабых устройств
Два шага до мусорного: Intel получила кредитный рейтинг BBB, компания имеет проблемы с чипами Panther Lake
NVIDIA покупает акции Intel на $5 млрд: компании создадут чипы x86 с GPU RTX для ПК и ИИ
Взлет ПК-гейминга: продажи компьютеров и компонентов выросли на 35%
Intel показала чип ARM на техпроцессе 18A, но потом удалила видео
Intel готовит первый Core Ultra 3 серии 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Двойной X3D: AMD готовит Ryzen 9000 со 192 МБ 3D V-Cache и TDP 200 Вт
Arm представила ядра Lumex и графику Mali G1-Ultra для смартфонов: ускорение ИИ и +40% FPS в играх
GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong
Эту конфету уже ели: Intel выпустила Core 5 120/120F, которые на самом деле i5-12400
AMD Magnus APU: новый процессор Xbox будет конкурировать с ПК, а не с PlayStation 6
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить