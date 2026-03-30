Vivo официально представила флагманский смартфон Vivo X300 Ultra и немного более доступную версию Vivo X300s. В этих моделях компания сделала основной акцент на камерах и производительности. В целом, новинки развивают предыдущую концепцию, но существенно прокачивают как аппаратную часть, так и обработку изображения.





Vivo X300 Ultra

Смартфон Vivo X300 Ultra получил 6,82-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением 3168х1440 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Панель поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 6600 мА-ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт.

Система камер сохранила знакомую конфигурацию из трех модулей 14 мм + 35 мм + 85 мм, но получила серьезные обновления. Главная камера перешла на 200 МП сенсор Sony Lytia 901 формата 1/1,12 дюйма. Это вчетверо больше разрешения по сравнению с предшественником. Объектив использует новое покрытие 1G+6P, которое уменьшает блики на 20%. Модуль обеспечивает стабилизацию уровня CIPA 6.5.





Ультраширокоугольный модуль остался с большим сенсором 1/1,28″, а вот телефото модуль использует новый сенсор Samsung ISOCELL HP0 на 200 МП (1/1,4″). Он обеспечивает вдвое более быстрый автофокус — до 60 обновлений в секунду — и новую стабилизацию уровня 3° Gimbal OIS с рейтингом CIPA 7.0.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для съемки на расстоянии Vivo подготовила два телеконвертера: 400 мм (17.4x, Cannon 400) и 200 мм (8.7x, Lipstick 200). Дополнительно доступен аксессуар в виде держателя Vivo Imaging Grip Kit для более удобной съемки.

В видео смартфон также делает шаг вперед: все камеры получили оптическую стабилизацию, появилась поддержка 4K 120 fps 10-битного Log-видео, импорт 3D LUT и совместимость с профессиональным ACES-воркфлоу. Новая система цветов использует 50 МП сенсор с 12 спектральными каналами для более точной передачи оттенков и динамики.

Смартфон Vivo X300 Ultra сначала выходит в Китае, а затем появится глобально. Цена стартует с отметки $1012 за версию 12/256 ГБ и достигает $1302 в версии 16 ГБ/1 ТБ Satellite Communication Edition (или $1736 с аксессуарами-телеконвертерами).

Vivo X300s

Параллельно представили Vivo X300s. Этот смартфон получил процессор Dimensity 9500, батарею емкостью 7100 мА-ч и зарядку мощностью 90 Вт (проводная) + 40 Вт (беспроводная). Устройство оснащено 6,78″ AMOLED-дисплеем (1-144 Гц, P3), ультразвуковым сканером и фронтальной камерой с разрешением 50 МП.

Камера тоже тройная, но немного проще:

Главный модуль 200 МП, f/1.68, OIS

Ультраширокоугольный модуль 50 МП, f/2.0

Телефото модуль 50 МП, f/2.57, 3x зум, OIS

Цена Vivo X300s стартует от $725 за конфигурацию 12/256 ГБ и доходит до $1015 за версию 16 ГБ/1 ТБ. Комплектация Photographer Set с телеконвертером стоит $1155.





Источник: gsmarena, notebookcheck