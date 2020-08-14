Представлен игровой ноутбук Redmi G: дисплей с частотой 144 Гц, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, цена от $650

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В рамках бренда Redmi G состоялась официальная презентация игрового ноутбука Redmi G. Это первая игровая система, выпущенная в рамках данного бренда. Как и другие продукты Redmi, новинка предлагает хороший баланс характеристик и цены.

Игровой ноутбук Redmi G оснащается 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 144 Гц. В топовой конфигурации применяется 6-ядерный процессор Intel Core i7-10750H, способный достигать частоты 5 ГГц в Turbo режиме. Также предлагаются и более доступные конфигурации с чипами Intel Core i5-10200H и Core i5-10300. Независимо от модели процессора, во всех конфигурациях доступно 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2933 МГц. Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем NVMe ёмкостью 512 ГБ. На выбор пользователей предлагаются видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1650 Ti.

Для отвода тепла от компонентов системы служит система охлаждения Hurricane Cooling 2.0 с двумя вентиляторами. Новинка также несёт на борту гигабитный сетевой порт, модуль беспроводной связи WiFi 6, видеовыход HDMI и клавиатуру (с цифровым блоком) с подсветкой. Устройство имеет размеры 373x264x24,4 мм и массу 2,5 кг.

Цена игрового ноутбука Redmi G в базовой конфигурации (Core i5-10200H и FeForce GTX 1650) составляет около $646. За версию с процессором Core i5-10300 и видеокартой GeForce GTX 1650 Ti предстоит заплатить около $768. Топовая конфигурация с чипом Core i7-10750H и видеокартой GeForce GTX 1650 Ti стоит около $853.

Источник: xiaomiplanets