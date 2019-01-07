Nissan рассказал о футуристической автомобильной системе Invisible-to-Visible

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Компания Nissan анонсировала новую автомобильную систему I2V (Invisible-to-Visible), которая позволит водителям «видеть невидимое». Премьера технологии состоится 7 января в рамках выставки потребительской электроники CES 2019.

Отличительной особенностью I2V является способность объединять информацию от датчиков множества автомобилей и «умной инфраструктуры» в единое целое посредством облачного хранилища. Благодаря этому система может как эффективно контролировать пространство вокруг каждой конкретной машины, так и прогнозировать, что ждет транспортное средство на дальнейшем пути его следования.

Опубликованный Nissan список возможностей технологии поистине впечатляет: так, I2V способна оповещать водителя о том, что находится за углом здания или за следующим поворотом, давать подсказки о дорожных знаках, пробках, предупреждать о проблемах с дорожным покрытием, низкой видимости, намеревающихся перейти улицу пешеходах, пробках и рассчитывать время прибытия. При этом рекомендации оглашаются «в интерактивной и человечной манере — с помощью аватаров, которые появляются внутри автомобиля» (разумеется, без очков дополненной реальности здесь не обойтись).

Также система может следить за состоянием водителя. Если она обнаружит, что водитель устал, то либо предложит ему активировать автопилот, либо посоветует остановиться, чтобы выпить кофе или отдохнуть.

«Помогая видеть невидимое, технология I2V придает вам уверенность и позволяет получать больше удовольствия от поездок. Интерактивные системы создают различные эффекты и подстраиваются под индивидуальный стиль вождения», — утверждает ведущий эксперт Исследовательского центра Nissan Тетсуро Уеда.

Еще одним сценарием применения I2V-технологии называется возможность выйти на связь с профессиональным инструктором. Он может появиться в салоне автомобиля в виде проекции и контролировать движение в онлайн-режиме или демонстрировать оптимальную манеру езды в виде виртуального автомобиля сопровождения, находящегося в поле зрения водителя.

Отдельно японский автопроизводитель подчеркивает, что футуристическое решение применимо как к традиционным автомобилям, так и к беспилотным. В режиме автономного движения I2V поможет находящимся в салоне людям приятнее и интереснее провести время в пути, например, связавшись с гидом, который в режиме реального времени будет общаться с пассажирами и рассказывать им о незнакомых местах поблизости. Кроме того, при движении в дождливую погоду интеллектуальная система сможет, как заявляется, «воссоздать внутри авто атмосферу солнечного дня».

Для тех, кто боится ездить в автономном транспорте, в Nissan разработали функцию «отображения намерений ИИ», призванную повысить доверие к технологиям беспилотного вождения. Еще одной «фичей» системы является создание в салоне автомобиля «виртуальной метавселенной», соединяющей водителей и пассажиров с другими людьми.

«Члены семьи, друзья или прочие лица появляются в автомобиле в виде трехмерных аватаров дополненной реальности, чтобы помочь вам или составить компанию», — указывают в Nissan.

Напоследок отметим, что японский производитель не называет конкретных сроков внедрения данной разработки в свои машины.

Источники: TechRadar, Digital Trends