Представлен смартфон Redmi 8A Dual. 100-долларовый бестселлер бренда обзавелся двойной камерой с поддержкой Google Lens

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Только что на специальном мероприятии MorePowerToRedmi в Индии состоялась премьера нового смартфона Redmi 8A Dual. Это обновленная версия очень популярной бюджетной модели Redmi 8A и самая доступная модель из последних новинок Xiaomi/Redmi.

По сравнении с прошлогодней моделью изменений не так уже и много. Собственно говоря, Redmi 8A Dual выделяется новым оформлением тыльной панели под шлифованный металл и сдвоенной основной камерой. Последняя представлена главным модулем разрешением 13 Мп (вместо 12-Мп Sony IMX363) и дополнительным на 2 Мп, который должен улучшить возможности по части размытия фона. Отдельно производитель выделяет поддержку Google Lens.

В остальном характеристики не изменились — платформа Qualcomm Snapdragon 439, экран IPS HD+ диагональю 6,22 дюйма и разрешением HD+, покрытий стеклом Gorilla Glass 5, 2 либо 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти (+ отдельный слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 512 ГБ) и аккумулятор внушительной емкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте ЗУ на 10 Вт).

Само собой, новая модель сохранила покрытие P2i, обеспечивающее защиту от брызг, разъемы 3,5 мм и USB-C, а также FM-приемник и инфракрасный порт для управления бытовой техникой наряду с поддержкой VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и VoWiFi.

Увы, NFC ультрабюджетным моделям пока по-прежнему не полагается. Кроме того, Redmi 8A Dual лишился сканера отпечатков пальцев и поддерживает только аутентификацию по лицам для разблокировки.

Из коробки на смартфон установлена фирменная оболочка MIUI 11 на основе операционной системы Android 9 Pie. Цветов на выбор три: Sea Blue, Sky White и Midnight Grey.

В Индии Redmi 8A Dual начнет продаваться с 18 февраля по цене $91 или $98 в зависимости от объема ОЗУ. То есть, на старте новая модель стоит ровно столько же, как старая. В Китае цены должны быть еще ниже.

Источник: Redmi и Gizmochina