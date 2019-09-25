Redmi 8A представлен: аккумулятор на 5000 мА•ч18-ваттная зарядка при цене менее $100

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Только вчера отгремела крупная презентация Xiaomi, где представили немало новинок (умные 4K-телевизоры Xiaomi TV Pro, улучшенный флагман Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi Mi Mix Alpha с «обернутым» вокруг корпуса экраном за $2800, беспроводные наушники Xiaomi Air 2 и оболочку MIUI 11. Сегодня же эстафету переставил бренд Redmi, который представил в Индии смартфон Redmi 8A. Это прямой наследник представленного в мае Redmi 7A и самая доступная модель из последних новинок Xiaomi/Redmi.

В Индии продажи Redmi 8A стартуют 30 сентября по цене $91 или $98 в зависимости от версии. Для сравнения, Redmi 7A в этой же стране в августе дебютировал по цене $84. То есть, цена, по сути, не изменилась, но в новом поколении модель получила несколько технических улучшений.

Новая модель получила более емкий аккумулятор (5000 мА·ч вместо 4000 мА·ч) и экран большей диагонали (6,22 дюйма вместо 5,45 дюйма, панель — по-прежнему IPS HD+). Разумеется, размеры и масса выросли: 156,5х75,4х9,4 мм при 188 г против 146,30х70,41х9,55 мм и 150 г у Redmi 7A.

Платформа не изменилась — Qualcomm Snapdragon 439. Объем оперативной памяти по-прежнему 2 либо 3 ГБ в зависимости от модификации, а флэш-памяти теперь 32 ГБ даже в базовой версии. Есть отдельный (не совмещен со вторым слотом для карты SIM) слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 512 ГБ.

Основная камера — по-прежнему одинарная и 12-мегапиксельная, но в основе теперь сенсор Sony IMX363. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп вместо 5 Мп.

Новая модель сохранила покрытие P2i, обеспечивающее защиту от брызг, и аудиоразъем 3,5 мм, получив при этом разъем USB-C и поддержку быстрой 18-ваттной зарядки (увы, в комплекте идет 10-ваттное ЗУ.). Такими темпами в Redmi 9A появится модуль NFC.

На смартфон установлена Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10, но вскоре он должен получить новую оболочку MIUI 11.

Redmi 8A предлагается в черном, голубом и красном корпусах.

Источник: GSM Arena