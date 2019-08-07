Президент подписал закон о доступе к зарядным станциям для электромобилей, которым предусмотрены зеленые номера, новые дорожные знаки и штрафы для ДВС-водителей

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Президент Украины подписал закон №10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также специальные «зеленые» номера для электромобилей. Верховная Рада приняла этот законопроект 11 июля 2019 года, он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Документ предусматривает штрафы за остановку или стоянку на месте для электромобилей в размере от 300 до 500 грн и разрешает полиции или инспекторам по парковке задерживать такие авто.

По мнению авторов проекта, принятие этого законопроекта позволит:

Обеспечить защиту прав водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями на доступ к зарядным станциям для электромобилей. Усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Увеличить загруженность работы действующих зарядных станций для электромобилей и предоставить больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры и сети зарядных станций для электромобилей.

Одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, в частности, отсутствие соответствующих дорожных знаков. Неоднократно зафиксированы случаи, когда места с зарядными устройствами занимаются транспортными средствами без электродвигателя.

Кроме соответствующих дорожных знаков также в Украине не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. В частности, такие знаки используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде и т.д. Таким образом принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем с европейскими и мировыми образцами.

В шестимесячный срок со дня официального обнародования законопроекта МВД и другим профильным мининстерствам надлежит принять изменения в:

ДСТУ 4278: 2006, предусматривающие специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. ДСТУ 4100: 2014, предусматривающие введение новых дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей». Государственных строительных норм Украины относительно определения обязательных параметров, детализированных требований обустройства машиномест и/или паркомест для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, что еще в 2017 году была принята попытка принять законопроект №7156-2 о популяризации электромобилей, который включал отмену акциза и НДС, движение по автобусной полосе, бесплатную парковку и т.д., но тогда он так и не был проголосован.

Источник: Liga.net, Верховная Рада Украины