Законопроект о популяризации электромобилей: отмена акциза и НДС, движение по автобусной полосе, бесплатная парковка

На прошлой неделе группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №7156-2, призванный создать условия для распространения и популяризации электромобилей в Украине.

В законопроекте предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые позволят временно – до 31 декабря 2022 года – отменить акцизный сбор и налог на добавленную стоимость при ввозе в Украину транспортных средств исключительно с электродвигателями. Кроме того, до 2022 года предлагается отменить НДС для услуг по перевозке пассажиров на электротакси и предоставление в аренду пассажирского электротранспорта.

Вместе с тем, предлагается внести изменения и в Правила дорожного движения. В частности, электромобилям и гибридным автомобилям хотят разрешить двигаться в полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.

Но и это ещё не всё. Дополнительно депутаты хотят внести изменения в Закон Украины «О дорожном движении». В областных центрах предлагается обязать местную власть создавать на парковках специальные места для зарядки электромобилей. Им надлежит обеспечить «обустройство на таких площадках мест для оплачиваемой зарядки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, в количестве не менее 5% от общего количества мест для парковки. Согласно решению органа местного самоуправления, такая зарядка может осуществляться безвозмездно». И, наконец, предлагается временно – до 1 января 2025 года – освободить от уплаты стоимости парковки владельцев электромобилей, при размещении авто на площадках для парковки транспортных средств государственной и коммунальной форм собственности.

«По прогнозам экспертов, отмена налогообложения уже к 2025 году увеличит долю электромобилей на украинском рынке до 10%, а потребление электроэнергии, которая является национальным продуктом, вместо бензина позволит оставлять в украинской экономике дополнительные средства», — пишут авторы законопроекта в объяснительной записке.

Аналогичные предложения содержатся в законопроекте №7156, который внесли в Раду чуть раньше — 3 октября.

«Принятие данного законопроекта будет способствовать снижению энергетической зависимости от иностранных государств, снижению уровня экологического загрязнения воздуха, внедрению современных безопасных и эффективных технологий в системе автомобильного транспорта. Кроме того, создав новый рынок, государство даст возможность развиваться службам такси, курьерским службам, службам доставки еды, сервисным центрам и тому подобное. Это приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», — говорится в законопроекте №7156-2.

Источник: AIN