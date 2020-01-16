Новости
Приложение Google Phone вскоре может получить поддержку записи телефонных разговоров

Приложение Google Phone вскоре может получить поддержку записи телефонных разговоров

Приложение Google Phone вскоре может получить поддержку записи телефонных разговоров


Код, добавленный в последнюю версию приложения Google Phone, позволяет предположить, что в будущем в приложении появится встроенная поддержка записи телефонных разговоров. Соответствующие новшества были обнаружены в коде, который появился в новой версии приложения, загруженном на Pixel 4.

Отмечается, что в приложении для набора номера появились новые ресурсы, совместимые с функцией записи вызовов. Приложение Google Phone в настоящее время является приложением для набора номера по умолчанию на устройствах, включая модели Pixel и Android One.

Судьба функции записи телефонных разговоров на Android достаточно сложная и неоднозначная. Раньше многие приложения для звонков поддерживали такую функцию посредством официального API. Но в версии Android 6.0 Marshmallow этот API был удалён. Тем не менее, в сторонних приложения эта функция всё ещё встречалась. Сравнительно недавно, вместе с впуском версии операционной системы Android 9 Pie, компания Google дополнительно устранила обходные пути, которые разработчики приложений использовали, чтобы продолжать предлагать функцию записи телефонных разговоров. Однако и после этого в некоторых устройствах с Android 9 всё ещё можно было воспользоваться этой функцией. В основном, это встречалось на специфических для OEM-сборщиков версиях приложений для звонков или устройствах с рут-доступом.

И хотя были сообщения, что Google работает над тем, чтобы вернуть в Android широко доступную функциональность записи телефонных разговоров, но «последствия для безопасности и конфиденциальности» не позволили ей внедрить такую возможность в Android 10. Проблема в данном случае состоит в том, что существует различное законодательство, регламентирующее запись телефонных разговоров. Требования и разрешения отличаются не только в разных странах, но даже и в различных штатах в США. В то время как в некоторых местах один человек может записать разговор, не сообщая об этом другому участнику общения, в других регионах требуется согласие обоих участников разговора. И хотя добавление функции записи телефонных разговоров в приложение Google Phone не изменит закон, но такой шаг может упростить запись в тех странах и регионах, где ограничения менее строгие или вовсе отсутствуют.

Хотя добавление нового кода может говорить, что функция записи телефонных разговоров появится на устройствах Pixel и Android One, источник предполагает, что она может быть ограничена лишь смартфонами Xiaomi. На такое предположение наталкивает тот факт, что код в приложении появился вскоре после того, Xiaomi заявила, что в Европе она перейдёт на использование приложения Google Phone вместо собственного номеронабирателя из MIUI.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить