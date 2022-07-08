Приложение «Київ Цифровий» теперь позволяет отслеживать движение общественного транспорта на карте города📲🚎

В новой версии городского приложения «Київ Цифровий» появился сервис «Рух транспорту», позволяющий отслеживать движение городского транспорта и узнавать точное время его прибытия, чтобы не терять впустую время на остановках, сообщает пресс-служба КГГА.

Новая функциональность дополняет систему цифровых сервисов для городского транспорта «Київ Цифровий», где можно пополнять транспортную карту и покупать QR-билеты. Чтобы воспользоваться возможностями нового сервиса, в разделе «Міський транспорт» следует выбрать «Рух транспорту» — там пользователи могут найти около 3000 остановок и более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо карты остановок в приложении доступен поиск.

С помощью сервиса «Рух транспорту» можно:

находить нужные остановки и маршруты;

отслеживать движение транспорта на карте;

просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер;

узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках;

сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Сервис интегрируется с информационно-аналитической системой «Майно» и системой городских остановок и маршрутов общественного наземного транспорта, принадлежащих КП «Київпастранс». Это первый сервис приложения «Київ Цифровий» который команда КП ГИОЦ запустила в бета-версии. Разработчики призывают пользователей оставлять отзывы и предложения для дальнейшего усовершенствования функциональности.

На сегодня приложением «Київ Цифровий» пользуются более полутора миллионов горожан. Обновленную версию с сервисом «Рух транспорту» можно загрузить в App Store или Google Play.