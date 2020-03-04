Приложение YouTube Music получило обновлённый экран воспроизведения с возможностью просмотра текста песен





Компания Google переработала дизайн мобильного приложения YouTube Music для платформы Android. После нескольких недель тестирования пользователям стал доступен новый экран Now Playing, который отображается во время проигрывания музыки.

Обновлённый дизайн предлагает дополнительные элементы управления. Так, в верхней части экрана имеется переключатель, который позволяет перейти в режим воспроизведения музыки или музыкальных клипов. В нижней части экрана появились кнопки Up Next и Lyrics. Первая из них позволяет просмотреть очередь воспроизведения. Ранее приложение YouTube Music показывало в нижней части экрана название следующей песни в очереди воспроизведения, а при нажатии на ней открывался список. Кнопка Lyrics пока что является экспериментальной функцией и в дальнейшем может измениться. Она позволяет просмотреть текст песен, но пока что работает лишь с некоторыми композициями. Также было изменено расположение некоторых других органов управления.

Обновлённый экран Now Playing уже доступен в последней версии приложения YouTube Music для Android. Но глобальное разворачивание этой версии может потребовать несколько дней, потому не у всех пользователей эти возможности доступны на текущий момент. Соответствующие изменения дизайна в версии iOS должны появиться в «скором будущем».

Источник: Engadget