«ПриватБанк» предупредил о новой схеме массового фишинга личных данных клиентов

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«ПриватБанк» предупреждает своих клиентов о появлении в Украине новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом предоставления коллективного иска к банку.

Как говорится в официальном заявлении «ПриватБанка», объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под вымышленными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных.

«ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несёт потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками, – говорится в официальном заявлении ПриватБанка. – Кроме того, фишеры требуют использования электронной цифровой подписи клиентов, что может привести к завладению ЭЦП клиентов третьими лицами».

Как отмечают банкиры, фишеры обещают клиентам банка деньги в случае «выигрыша» иска в обмен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.

Добавим, некоторые СМИ распространили информацию о том, что некое адвокатское объединение «ИСУ ЛОЕРС» предлагает подать коллективный иск к банку. Причиной иска называется массовая утечка данных на российские серверы, которая, якобы, произошла в банке осенью этого года. В случае выигрыша дела в суде, каждый присоединившийся к коллективному иску истец получит 11 тыс. грн, 10% из которых заберёт себе адвокатское объединение. Чтобы присоединиться к иску, от потенциальных заявителей требуется лишь перейти на определённый сайт, указать свои персональные данные, включая паспортные данные и код плательщика налогов, и подписать договор в бумажной или электронной форме (с использованием электронной цифровой подписи).

Источник: «ПриватБанк»