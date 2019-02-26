«ПриватБанк» закрывает сервис iPay. Он позволял использовать смартфон как POS-терминал

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Стало известно, что «ПриватБанк» решил закрыть сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. В разосланных по электронной почте пользователям уведомлениях говорится, что сервис прекратит работу 28 июня 2019 года.

Причина закрытия — низкая востребованность. Не вдаваясь в конкретику, в «ПриватБанке» признают, что за последнее время объем транзакций, осуществляемых iPay, значительно уменьшился.

Кроме того, в банке говорят, что технология iPay устарела, предлагая в качестве альтернативы более современный сервис miniPOS. Это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, обеспечивая расширенные платежные возможности.

«“Кубики” для чтения магнитных карт были революционным решением 9 лет назад. Сегодня мы обновляем этот сервис. miniPOS работают с любыми устройствами по Bluetooth и принимают как магнитные карты, так и чиповые и бесконтакт”. Олег Серга, пресс-секретарь «ПриватБанка»

Сервис miniPOS работает через фирменное клиентское приложение, а оплаты защищены PIN-кодом. Пользователи iPay смогут перейти на miniPOS, воспользовавшись формой на сайте «ПриватБанка».

Источник: AIN