«ПриватБанк» закрывает сервис iPay. Он позволял использовать смартфон как POS-терминал
Стало известно, что «ПриватБанк» решил закрыть сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. В разосланных по электронной почте пользователям уведомлениях говорится, что сервис прекратит работу 28 июня 2019 года.
Причина закрытия — низкая востребованность. Не вдаваясь в конкретику, в «ПриватБанке» признают, что за последнее время объем транзакций, осуществляемых iPay, значительно уменьшился.
Кроме того, в банке говорят, что технология iPay устарела, предлагая в качестве альтернативы более современный сервис miniPOS. Это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, обеспечивая расширенные платежные возможности.
«“Кубики” для чтения магнитных карт были революционным решением 9 лет назад. Сегодня мы обновляем этот сервис. miniPOS работают с любыми устройствами по Bluetooth и принимают как магнитные карты, так и чиповые и бесконтакт”.
Олег Серга, пресс-секретарь «ПриватБанка»
Сервис miniPOS работает через фирменное клиентское приложение, а оплаты защищены PIN-кодом. Пользователи iPay смогут перейти на miniPOS, воспользовавшись формой на сайте «ПриватБанка».
Источник: AIN
- Сервис iPay был запущен в 2013 году и позволял превратить смартфон в своего рода POS-терминал без необходимости покупать отдельно оборудование (мини-терминал). Чтобы принять платеж по карте с помощью смартфона, достаточно сканировать карту камерой смартфона из приложения iPay и подтвердить платеж.