Продали миллионы аккаунтов для ИПСО: киберполицейские разоблачили группу хакеров

Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают в Киберполиции.

Забрутфорсили 100 млн аккаунтов

Фигуранты действовали методомбрутфорс(от англ. brute force — грубая сила), то есть подбора пароля путем перебора большого количества парольных фраз с применением специального программного обеспечения.

Предварительно установлено, что за год преступной деятельности члены группировки сформировали базы похищенных учетных записей более 100 миллионов пользователей интернета со всего мира. Информация будет проверяться в ходе расследования.

Фигуранты жили в разных регионах Украины и контактировали между собой через интернет. Организатор распределял обязанности между исполнителями, а последние формировали базы взломанных аккаунтов и выставляли их для продажи в даркнете.

По оперативной информации, клиентами злоумышленников в теневом сегменте интернета были преимущественно мошеннические группировки. Эти сообщества покупали скомпрометированные учетные записи для использования в различных мошеннических схемах, в том числе «Друг просит в долг».

Правоохранители провели 7 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов на территории Киева, Одессы, Винницы, Ивано-Франковска, а также Киевской, Донецкой и Кировоградской областей. Изъято более 70 единиц компьютерной техники, 14 телефонов, банковские карты и наличные, в том числе более 3000 долларов США. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

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Следователи объявили трем членам группировки подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также, отрабатывается версия сотрудничества фигурантов с агентами страны-агрессора, поскольку похищенные аккаунты, в частности, использовались для проведения ИПСО в интересах рф.