Программиста из Хмельницкого осудили на донат в 100 000 грн для ВСУ за подделку документов на выезд

Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд

Хмельницкий горрайонный суд поставил точку в деле ведущего программиста компании «Экзедепт», который во время военного положения пытался выехать из Украины, используя поддельный приказ о командировке. Решение по этому делу суд обнародовал 28 января 2026 года в Едином государственном реестре судебных решений.


Как следует из материалов дела, еще в июне 2025 года IT-специалист заранее договорился с другими лицами, которые согласились изготовить для него фальшивый приказ от имени руководства компании. В этом документе говорилось о якобы служебной командировке за границу. Сам программист рассчитывал, что такая бумага формально даст ему основания для выезда из Украины.

Попытку пересечения границы он совершил 22 июня 2025 года. Около 09:46 мужчина прибыл в пункт пропуска «Могилев-Подольский — Отач» и предъявил пограничникам поддельный приказ о командировке. Однако проверка документов выявила нарушения, и в выезде за границу ему отказали.

После этого правоохранители открыли уголовное производство. Программисту инкриминировали использование заведомо поддельного документа — это правонарушение подпадает под часть 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.


Во время судебного разбирательства стороны пришли к согласию. Прокурор и обвиняемый, при участии адвоката, заключили соглашение о признании виновности. По его условиям программист согласился уплатить штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан — это 51 000 грн. Кроме того, он добровольно обязался перечислить 100 000 грн в поддержку Вооруженных Сил Украины на специальный счет.

Суд также учел, что мужчина ранее не имел судимостей и полностью признал свою вину. Учитывая это суд не стал применять к нему никакой меры пресечения.

Напомним, ранее айтишника Megogo осудили на год заключения за то, что он пытался выехать за границу с «липовым» заключением о непригодности. Также суд вынес приговор по делу, когда мужчину мобилизовали без повестки, ВВК и документов.

Источник: highload

