Project Kuiper: интернет-спутники Amazon будут передавать данные лазерами (как и Starlink)

Amazon, запустившая свои первые интернет-спутники Project Kuiper в октябре, заявляет, что будет использовать космические лазеры для обеспечения надежного широкополосного покрытия даже посреди океана.

Эта технология даст спутнику доставку данных на круизный лайнер, даже если космический аппарат находится вне зоны досягаемости наземной станции Amazon, подключенной к интернету. Вместо этого лазер передаст запрос на другой спутник, имеющий четкий обзор наземной станции, передающий Bloomberg. Два прототипа спутников успешно протестировали технологию, которая официально называется оптической межспутниковой связью.

Если вы собираетесь обслуживать морских или воздушных клиентов, вы должны передавать данные на свои спутники. А среди океана установить наземные станции сложно, если не невозможно. – Раджил Бадьял, глава Project Kuiper.

Starlink от SpaceX, управляющий крупнейшей группировкой спутников на низкой околоземной орбите, установил такие лазеры на своих новых моделях.