SpaceX запустила 4000-й спутник Starlink — на орбиту вышли первые аппараты Starlink v2 Mini с вчетверо большей пропускной способностью

28 февраля SpaceX в рамках миссии Starlink Group 6-1 запустила на низкую околоземную орбиту еще 21 спутник связи Starlink, причем это первые аппараты V2 Mini. В то же время общее количество запущенных устройств такого типа перевалило за 4000 (точнее, оно достигло 4002 штук). Для достижения этой отметки проекту понадобилось пять лет (первые тестовые спутники были запущены в феврале 2018 года). Наблюдать запуск как всегда можно было в прямой трансляциина YouTube-канале SpaceX, причем другие две миссии (пилотируемая Crew-6 с очередной ротацией экипажа МКС и Starlink Group 2-7), запланированные на этот день, перенесли (помешали мелкая техническая неполадка и неблагоприятная погода).

Ракета Falcon 9 с новыми спутниками стартовала с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал. 01:14 ночи 28 февраля. Этот запуск стал 13-м с начала года — за весь 2023 компания планирует осуществить около 100 запусков против 61 по итогам 2022-го. По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска бустер совершил посадку на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане, которая стала юбилейной — это 100-я успешная посадка окончательной версии частично многоразовой РН Falcon 9 Block 5 подряд с 16 февраля 2021 года.

