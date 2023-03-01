SpaceX запустила 4000-й спутник Starlink — на орбиту вышли первые аппараты Starlink v2 Mini с вчетверо большей пропускной способностью

28 февраля SpaceX в рамках миссии Starlink Group 6-1 запустила на низкую околоземную орбиту еще 21 спутник связи Starlink, причем это первые аппараты V2 Mini. В то же время общее количество запущенных устройств такого типа перевалило за 4000 (точнее, оно достигло 4002 штук). Для достижения этой отметки проекту понадобилось пять лет (первые тестовые спутники были запущены в феврале 2018 года). Наблюдать запуск как всегда можно было в прямой трансляциина YouTube-канале SpaceX, причем другие две миссии (пилотируемая Crew-6 с очередной ротацией экипажа МКС и Starlink Group 2-7), запланированные на этот день, перенесли (помешали мелкая техническая неполадка и неблагоприятная погода).

Ракета Falcon 9 с новыми спутниками стартовала с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал. 01:14 ночи 28 февраля. Этот запуск стал 13-м с начала года — за весь 2023 компания планирует осуществить около 100 запусков против 61 по итогам 2022-го. По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска бустер совершил посадку на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане, которая стала юбилейной — это 100-я успешная посадка окончательной версии частично многоразовой РН Falcon 9 Block 5 подряд с 16 февраля 2021 года.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CFdhCVuOby — SpaceX (@SpaceX) February 27, 2023

Другая интересная статистика запуска Starlink Group 6-1

3-й полет ускорителя Falcon 9 B1076;

206-й запуск Falcon 9

141-й запуск Falcon 9 с повторно используемым ускорителем;

147-й повторный запуск ускорителя;

13-й повторный запуск ускорителя с начала 2023;

30-я успешная посадка на платформу ASOG;

115-й запуск SpaceX с площадки SLC-40;

135-я успешная посадка на плавучую платформу;

162-я створка повторно используемого головного обтекателя;

174-я успешная посадка первой ступени

183-я успешная миссия компании подряд

216-й запуск SpaceX

Вторая ступень успешно доставила спутники на орбиту с параметрами 365 на 373 километра и наклоном 43 градуса. Со временем спутники, оснащенные собственными двигателями на эффекте Холла, работающие на криптоне, перейдут на рабочую орбиту 530 километров. С учетом уже сведенных с орбиты спутников SpaceX имеет 3704 аппарата, из которых 3194 находятся на рабочей орбите и эксплуатируются. Это около 30% от общего количества действующих аппаратов (если отталкиваться от оценки ООН — таких 10482).

First Starlink v2 satellites reach orbit pic.twitter.com/0l08568mJ9 — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2023

Starlink v2 Mini

Миссия Starlink Group 6-1 ознаменовала запуск первых спутников Starlink v2 Mini, окончательно прояснив запутанную историю с декабрьской партией обновленных спутников Starlink Group 5-1. Для будущих запусков Starlink v2, которые значительно больше (с двумя солнечными панелями длиной 20 метров) и более тяжелыми (от 1250 кг до 2000 кг), чем актуальное Starlink v1.5 с лазерными межсоединениями (где-то 295 кг), нужен Starship, готовящийся сейчас к первому тестовому полету. Поэтому SpaceX создала более промежуточный компактный вариант Starlink v2 Mini с двумя «крыльями» из солнечных панелей длиной 12,8 м каждое и массой около 800 кг, чтобы продолжать использовать Falcon 9 до готовности Starship к выводу полноценных Starlink v2.

We call them “V2 Mini”. They represent a step forward in Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Starlink V2 Mini используют более мощные фазированные антенные решетки и поддерживают дополнительный E-диапазон связи, что в свою очередь обеспечивает примерно вчетверо большую пропускную способность, если сравнивать с Starlink v1.5. Это означает, что 21 спутник V2 Mini даст на 50% больше пропускной способности, чем 60 спутников V1.5.

Также Starlink V2 Mini оснащены новыми двигателями Холла на аргоне для маневрирования на орбите — в 2,4 раза больше тяги и в 1,5 раза больше удельного импульса, чем двигатели на ксеноне первого поколения.

Argon Hall thruster tech specs:

— 170 mN thrust

— 2500 s specific impulse

— 50% total efficiency

— 4.2 kW power

— 2.1 kg mass

— Center mounted cathode — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Кроме того, Starlink V2 Mini не так сильно будут донимать астрономов и их наблюдения благодаря улучшенной конструкции, которая лучше блокирует отражение солнечного света и делает аппараты менее яркими.

В конце 2022 года количество активных абонентов Starlink достигло 1 млн — это произошло через 3 месяца после выпуска миллионного терминала Starlink. Ранее SpaceX получила новую лицензию FCC, позволяющую компании разворачивать спутники на новых орбитах, что в свою очередь обеспечит дальнейшее увеличение пропускной способности сети, а также ее расширение на смартфоны с 5G и электромобили Tesla. Кстати, у SpaceX есть разрешение на запуск 42 тыс. спутников, но это вовсе не означает, что она планирует запускать столько же.