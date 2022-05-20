Project Palianytsia — следующая игра украинской студии Frogwares

Украинская компания Frogwares заявила о разработке новой игры под кодовым названием Project Palianytsia. Новый проект относится к жанру мистического хоррора.

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Подробные сведения о новой игре должны появиться в будущем. Пока что команда лишь поделилась несколькими концепт-артами и общей информацией.

По данным Frogwares, война в Украине вынудила их приостановить разработку своей следующей игры с открытым миром и переключиться на что-то другое и более простое. Так и появилась идея создания Project Palianytsia. Предполагается, что новая игра понравится поклонникам The Sinking City и Sherlock Holmes.

«Откровенно говоря, Palianytsia — это не тот проект, который мы изначально планировали делать следующим, но в связи с войной нам нужно было всё переоценить. Она немного более оптимизирована, чем наши последние игры с открытым миром, но мы уверены, что сможем выпустить эту игру в этих экстремальных обстоятельствах», — говорится в заявлении компании.

Команде нужен был проект, в котором сотрудники могут иметь больше автономии. Роли и обязанности должны были измениться, чтобы заполнить пробелы, возникшие в результате войны. Кто-то из сотрудников отправился защищать страну от российских оккупантов, а кто-то занялся волонтёрской деятельностью.

«И угроза того, что завтра где-то или с кем-то может произойти что-то, что заставит нас снова резко адаптироваться, означает — мы должны быть более гибкими», — уточняют в Frogwares.

В таких условиях команда переключилась на проект Palianytsia с более простым оборотом и меньшим объёмом, «но все же амбициозный, наполненный качеством, с великолепным повествованием и загадкой».

Источник: Frogwares