Tesla Model 3 за $14 тыс. Hertz продаст 20 тыс. электрокаров, их заменят авто с ДВС

На вырученные средства планируют закупить… авто из ДВС.

Как сообщает Engadget, прокатная компания Hertz обеспокоена спросом и более высокими затратами на ремонт авто с электрическим двигателем и распродает 20 000 электромобилей из своего автопарка в США (примерно треть от общего количества электромобилей в ее мировом парке). В то же время компания реинвестирует полученные деньги на приобретение авто с ДВС.

«Ожидаем, что это позволит сбалансировать предложение и спрос на электромобили», — говорится в заявлении Hertz для SEC. «А также устранить непропорциональное количество арендных плат с более низкой наценкой и уменьшить расходы на убытки, связанные с электромобилями».

Признаки того, что Hertz не готова инвестировать значительные средства в электромобили, уже появлялись в последние годы. В 2021 году компания приобрела 100 000 автомобилей у Tesla, а в апреле следующего года стало известно, что Hertz планирует купить до 65 000 электромобилей в Polestar в течение пяти лет. Однако в октябре 2023 года компания заявила, что замедляет планы по электрификации своего флота. В то время генеральный директор Стивен Шерр сказал, что электромобили стоят Hertz «приблизительно вдвое дороже с точки зрения стоимости ремонта повреждений, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания».

Как отмечает Reuters, в настоящее время Hertz продает более 700 электромобилей через свой сайт подержанных автомобилей. Подавляющее большинство из них – это автомобили Tesla Model 3 и Model Y.

Некоторые авто торгуются довольно дешево — по данным Electrek, Model 3, например, можно приобрести за $17 700 (а с учетом налогового кредита в США можно получить скидку в $4000). Очевидно, что причина столь низкой цены в большом пробеге авто за короткий промежуток времени и в том, что люди менее осторожны с арендованными авто (часто они немного побиты).