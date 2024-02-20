«Проклятая дева» ─ украинский трейлер фильма ужасов с Сидни Суини в главной роли

Через месяц в украинский прокат выйдет фильм ужасов «Проклятая дева». Он рассказывает об американской монахине Сесилии (Сидни Суини), которая отправляется в отдаленный монастырь в живописной итальянской местности.

Но вскоре после прибытия теплый прием превращается в кошмар. Сесилия выясняет, что новый дом скрывает страшную тайну и неслыханные ужасы.

Фильм «Проклятая дева» снял режиссер Майкл Мохан. Сценарий написал Эндрю Лобел. Главные роли исполнили актеры Сидни Суини («Люблю тебя ненавидеть», сериал «Эйфория», «Однажды в Голливуде»), Альваро Морте (сериал «Белый дом»), Симона Табаско (сериал «Белый лотос») и другие.

Украинский прокат фильма «Проклятая дева» начнется 21 марта. Украинская версия картины адаптирована для лиц с нарушением зрения и слуха.

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