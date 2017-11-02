Проникновение 4G-смартфонов в сети Vodafone Украина достигло 20%, более трети абонентов оператора уже пользуются USIM-картами

Проникновение 4G-смартфонов в сети Vodafone Украина достигло 20%, что вдвое больше по сравнению с 4 кварталом 2016 года, а более трети всех абонентов этого оператора мобильной связи уже пользуются USIM-картами нового поколения, необходимыми для получения услуг в сети 4G.

«Год назад мы прогнозировали такую готовность абонентской базы к началу 2018 года, но уже сегодня украинские абоненты опередили эти прогнозы. За год процент проникновения смартфонов вырос вдвое. Учитывая более высокую концентрацию смартфонов в крупных городах, с которых начнется запуск 4G в стране, такой уровень будет достаточным для запуска коммерческих услуг на базе 4G для наших абонентов», – отметил Евгений Донде, руководитель проекта по развертыванию 4G сети Vodafone Украина.

Представители оператора отметили, что Vodafone продолжает активную подготовку к внедрению 4G-сетей в Украине, причем это касается как операторского, так и пользовательского оборудования. Так, в тестовой лаборатории Vodafone Украина, совместно с поставщиком оборудования уже собран и тестируется фрагмент сети 4G.

В ряде регионов страны оператор начал устанавливать оборудование Huawei с поддержкой технологии single RAN и повышенной пропускной способностью, которое может быть использовано в сетях различных стандартов – 2G, 3G и 4G. В этом году Huawei обновит оборудование на 850 площадках оператора, а до конца 2018 года новым оборудованием будет оснащено около 3500 базовых станций, работающих в диапазоне 1800 МГц.

Более года назад компания Vodafone Украина полностью перешла на закупку нового типа карт USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G – при наличии покрытия, устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг. Карты нового типа используются во всех новых партиях стартовых пакетов оператора, а существующие абоненты могут бесплатно заменить свою старую карту на USIM в любом магазине Vodafone.

Источник: Vodafone Украина