Proton Docs — новая «защищенная» альтернатива Google Docs от создателя Proton VPN

Швейцарская компания, которая разработала Proton VPN и Proton Mail запустила набор рабочих документов и он очень напоминает Google Docs.

С сегодняшнего дня Proton Docs запускается в рамках Proton Drive — как новый набор рабочих документов, ориентированный на конфиденциальность.

Отныне Proton, которая стартовала с клиентом электронной почты, имеет в наборе календарь, систему хранения файлов, менеджер паролей и тому подобное. Запуск сервиса с документами имеет смысл для компании, которая пытается конкурировать с Microsoft Office и Google Workspace и в апреле приобрела Standard Notes (заметки никуда не исчезнут, Docs просто «позаимствует» некоторые функции).

Первая версия Proton Docs, кажется, предлагает все необходимое для редактора документов — форматирование, совместное редактирование и поддержку мультимедиа (надеемся, что с опцией встраивания изображений он будет справляться лучше Google).

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Сейчас Proton Docs оптимизирован только для веб-версии и настольного компьютера, однако создатели обещают запуск на других платформах «со временем».

«Все, что есть у Google — в нашей дорожной карте», — говорит пиарщик Proton Уилл Мур.

Proton, как компания, ориентированная на конфиденциальность, предлагает сквозное шифрование «для каждого документа, каждого нажатия клавиши или движения курсора в режиме реального времени».

Источник: The Verge

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