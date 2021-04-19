Prozorro: Україна заощадила 2,9 млрд грн за рік завдяки зниженню порогу для обов’язкових закупівель до 50 тис. грн





У Prozorro підбили підсумки роботи нової редакції Закону “Про публічні закупівлі”, яка почала діяти рівно рік тому, 19 квітня 2020 року. Ключовою зміною стало запровадження обов’язкових спрощених закупівель від 50 тис. грн. Завдяки конкуренції постачальників на цих торгах державні та комунальні органи влади та підприємства змогли заощадити майже 3 млрд грн від запланованого бюджету.

Нагадаємо, що раніше замовники могли напряму укладати контракти з постачальниками на суму до 200 тис. грн (для закупівель товарів та послуг) та 1,5 млн грн (для робіт). Для підприємств-монополістів ця сума була ще вищою: 1 млн грн для робіт і послуг та 5 млн грн для робіт.

“Новий Закон та обов’язок проводити конкурентні аукціони вже від 50 тис. грн суттєво скоротив простір для зловживань та переплат. Та що не менш важливо, ця новація відкрила ринок невеликих закупівель для малого та середнього бізнесу, який отримав можливість подаватися на недороговартісні торги. За рік у спрощених закупівлях взяли участь 44 тисячі учасників”, — зауважив генеральний директор ДП “Прозорро” Василь Задворний.

Водночас новий Закон передбачив і більш швидку альтернативу обов’язковим спрощеним закупівлям — електронний каталог Prozorro Market. У державному онлайн-магазині замовники можуть в кілька кліків купувати невеликі партії товарів широкого вжитку: пальне, канцелярію, продукти, комп’ютерну техніку, медичні вироби тощо. На сьогодні в Prozorro Market понад 1000 постачальників продають близько 14 000 товарів.

Загалом же, коли розроблявся новий закон про публічні закупівлі, його творці ставили перед собою дві важливі мети:

“Перша — виконати зобов’язання України щодо гармонізації українського законодавства з європейськими директивами. Що забезпечить взаємний доступ бізнесу до ринків публічних закупівель Європейського Союзу та України. І друга мета — удосконалити та покращити, як законодавство, так і роботу електронної системи за результатами виявлених недоліків та проблем”, — підкреслила директор Департаменту сфери публічних закупівель при Мінекономрозвитку Лілія Лахтіонова.

Зокрема, серед інших результатів від запровадження нового Закону можна відзначити:

1,8 млрд грн вдалося заощадити державі завдяки тому, що бізнес отримав право виправляти свої помилки в тендерній пропозиції. Якби не ця можливість, замовники були б змушені відхилити найбільш вигідні пропозиції та переходити до розгляду дорожчих.

Замовники захистилися від ризику демпінгу в 3700 закупівлях очікуваною вартістю в 4 млрд грн. Усе завдяки тому, що тепер електронна система Prozorro підсвічує аномально низькі пропозиції (які на 30-40% нижчі від цін конкурентів). Учасники мають їх обґрунтувати.

140 млн грн були повернені підприємцям, чия скарга на порушення своїх прав у закупівлях була задоволена Антимонопольним комітетом. До запровадження нової редакції Закону кошти за подачу скарги бізнесу не поверталися.

Вдалося мінімізувати ризики “тендерного тролінгу” завдяки зміні тарифів на оскарження в АМКУ. Тепер вони залежать від очікуваної вартості тендеру, тож подача необґрунтованих скарг з метою блокування дороговартісних закупівель втратила будь-який сенс. За рік частка скарг, задоволених Антимонопольним комітетом, зросла з 41% до 55%.

Джерело: Prozorro