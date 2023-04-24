«ПриватБанк» будет компенсировать половину стоимости QR билетов на общественный транспорт, оплаченных через «Приват24»

«ПриватБанк» запустил новую программу, которая позволит украинцам экономить при оплате проезда в общественном транспорте. Для этого нужно оплатить проезд с помощью QR-кода и рассчитаться через «Приват24».

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Программа стартует 24 апреля 2023 года и будет действовать во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 24 июля 2023 года. После регистрации, чтобы получить половину стоимости билета кэшбеком, нужно оплачивать проезд через QR-код и «Приват24» с карты «Универсальная» «ПриватБанка». Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Чтобы оплатить проезд с помощью QR-кода, нужно открыть приложение «Приват24», отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого необходимо нажать кнопку «закомпостировать». Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет хранится в мобильном приложении «Приват24».