PS5 Pro воспроизводит Alan Wake 2 только в 864p / 60 fps несмотря на обновленное оборудование

Согласно анализу Digital Foundry, Alan Wake 2 на PS5 Pro работает в относительно низком разрешении 864p / 60 fps, что ставит под сомнение эффективность обновленного оборудования.

PlayStation анонсировала три ключевых обновления для PS5 Pro: новое аппаратное обеспечение для трассировки лучей, технологию масштабирования PSSR и повышение производительности растеризации на 45%. Однако первые тесты вызывают сомнения относительно эффективности этих улучшений.

Команда Digital Foundry провела анализ производительности PS5 Pro на примере игры Alan Wake 2. Этой информацией аналитики поделились со своими подписчиками на Patreon, но пользователи социальной сети X быстро распространили основные детали из видео. Результаты показали, что в режиме производительности игра работает с разрешением только 864p, а в режиме качества — 1260p. Эти показатели отвечают базовой версии консоли, что вызывает вопросы относительно реального прироста мощности.

Notes from the Digital Foundry Direct Weekly #180 — PS5 Pro Breakdown The Last of Part 2 — 1440p internal resolution at 60fps in this PS5 Pro Mode (same as PS5 Performance Mode) with improved image quality due to PSSR Ratchet & Clank: Rift Apart — Between 1440p and 1800p… — King J 🤴🏿 (@JMaine518) September 15, 2024

Сравнение с другими играми также не дает однозначно положительных результатов. The Last of Us Part 2 работает с тем же внутренним разрешением 1440p, что и на оригинальной PS5, изменив лишь технологию масштабирования с FSR на PSSR. Assassin’s Creed Shadows также демонстрирует низкое разрешение 864p в режиме производительности.

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Стоит отметить, GeForce RTX 4070, которую считают приблизительным ориентиром для графического процессора PS5 Pro, легко достигает более 40 кадров в секунду во время масштабирования Alan Wake 2 с 1440p до 4K.

Однако не все так плохо. Ratchet and Clank: Rift Apart показывает лучшие результаты, работая с разрешением от 1440p до 1800p / 60 кадров в секунду, что ранее было возможно только при 40 кадрах.

Как отметили Digital Foundry, технология PSSR, которая призвана улучшать качество пикселей, а не их количество, будет играть ключевую роль в определении успеха PS5 Pro. Однако для окончательных выводов нужны дополнительные тесты и анализ.

Напомним, Sony анонсировала, что «примерно 40–50 игр» получат обновление для PlayStation 5 Pro уже на момент запуска консоли 7 ноября.

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Источник: Tech4gamers