PS5 Pro воспроизводит Alan Wake 2 только в 864p / 60 fps несмотря на обновленное оборудование

Согласно анализу Digital Foundry, Alan Wake 2 на PS5 Pro работает в относительно низком разрешении 864p / 60 fps, что ставит под сомнение эффективность обновленного оборудования.

PlayStation анонсировала три ключевых обновления для PS5 Pro: новое аппаратное обеспечение для трассировки лучей, технологию масштабирования PSSR и повышение производительности растеризации на 45%. Однако первые тесты вызывают сомнения относительно эффективности этих улучшений.

Команда Digital Foundry провела анализ производительности PS5 Pro на примере игры Alan Wake 2. Этой информацией аналитики поделились со своими подписчиками на Patreon, но пользователи социальной сети X быстро распространили основные детали из видео. Результаты показали, что в режиме производительности игра работает с разрешением только 864p, а в режиме качества — 1260p. Эти показатели отвечают базовой версии консоли, что вызывает вопросы относительно реального прироста мощности.

Notes from the Digital Foundry Direct Weekly #180 — PS5 Pro Breakdown

The Last of Part 2 — 1440p internal resolution at 60fps in this PS5 Pro Mode (same as PS5 Performance Mode) with improved image quality due to PSSR

Ratchet & Clank: Rift Apart — Between 1440p and 1800p…

— King J 🤴🏿 (@JMaine518) September 15, 2024