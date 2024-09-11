«Sony, вы сошли с ума?»: презентация PS5 Pro за €800 возмутила фанатов — 154 000 дизлайков за первый день

Компания Sony представила новую игровую консоль PS5 Pro, но анонс вызвал волну критики из-за высокой стоимости и отсутствия существенных улучшений.

Компания установила цену $700 для американского рынка и €800 для европейского. Однако реакция пользователей на этот анонс оказалась преимущественно негативной.

Трейлер новой консоли на YouTube получил 154 000 дизлайков против 51 000 лайков, что свидетельствует о значительном недовольстве аудитории. Пользователи социальных сетей активно выражают свое разочарование относительно высокой стоимости устройства.

Критику вызвала не только цена, но и комплектация PS5 Pro. Консоль будет поставляться без оптического привода для дисков и вертикальной подставки, которые ранее входили в базовый комплект. Такое решение Sony многие восприняли как попытку дополнительно заработать на отдельной продаже этих компонентов.

Трейлер

Презентация консоли, которую провел Марк Черни, также не произвела положительного впечатления на зрителей. Пользователи выразили недовольство тем, что Sony демонстрировала возможности PS5 Pro на примере игр, выпущенных еще для PS4. Это вызвало сомнения относительно реальных преимуществ новой консоли над предыдущими моделями.

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Многие зрители не смогли заметить существенной разницы в качестве графики между PS5 и PS5 Pro. Это поставило под сомнение целесообразность такого значительного повышения цены за, по мнению пользователей, незначительные улучшения.

Цитаты пользователей под трейлером:

«Преимущества консолей над ПК: 1) Доступная цена 2) Физические носители 3) Эксклюзивы. Вы потерпели неудачу во всех трех пунктах».

«800 евро за цифровую консоль без подставки? Похоже, Sony копией Apple».

«Play has no Limits. Уверен, что $900 — это довольно большой предел для большинства людей, Sony».

«Цена начальной PS4 — $399. Цена PS4 Pro — $399. Цена PS5 с дисководом — $499. Цена PS5 Pro без дисковода — $699. Где все пошло не так?»

«700 долларов, и первая игра, которую мы увидели на PS5 Pro, была игрой для PS4, чувак, лол».

«700$ без подставки и дисковода, вы с ума сошли?»

Напомним, компания Sony анонсировала, что «примерно 40–50 игр» получат обновление для PlayStation 5 Pro уже на момент запуска консоли 7 ноября.