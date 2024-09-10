Новости Игры 10.09.2024 в 22:32 comment views icon

PlayStation 5 Pro: «примерно 40 или 50 игр» получат апгрейд уже этой осенью

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Ігор Панченко

Автор новостей

PlayStation 5 Pro: «примерно 40 или 50 игр» получат апгрейд уже этой осенью

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Компания Sony анонсировала, что «примерно 40–50 игр» получат обновления для PlayStation 5 Pro уже на момент запуска консоли 7 ноября.

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Главный системный архитектор PlayStation Марк Черни рассказанный о планах по обновлению игр для новой консоли PS5 Pro. Хотя Sony официально назвала лишь 13 игр, которые получат улучшения в день запуска, общее количество обновленных проектов будет значительно больше.

Среди подтвержденных игр, которые получат обновления:

  • Alan Wake 2
  • Assassin’s Creed: Shadows
  • Demon’s Souls
  • Dragon’s Dogma 2
  • Final Fantasy 7 Rebirth
  • Gran Turismo 7
  • Hogwarts Legacy
  • Horizon Forbidden West
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • The Crew Motorfest
  • The First Descendant
  • The Last of Us Part 2 Remastered

Эти игры получат различные технические усовершенствования. Например, The Last of Us Part 2, Marvel’s Spider-man 2 и Ratchet & Clank: Rift Apart повысят частоту кадров в режиме высокого качества с 30 до 60 кадров в секунду. Gran Turismo 7 получит отражение с трассировкой лучей между автомобилями во время геймплея, сохраняя при этом 60 кадров в секунду. Horizon Forbidden West улучшит освещение, визуальные эффекты, а также качество волос и кожи персонажей в кат-сценах.

Что касается PSVR 2, Sony пока не анонсировала конкретных улучшений для игр виртуальной реальности. Однако Марк Черни отметил, что благодаря более мощному графическому процессору PS5 Pro станут возможными игры с более высоким разрешением для PSVR 2. Он также упомянул о будущей настройке ИИ-апскейлинга Sony, которая будет работать со всеми VR-играми.

PlayStation 5 Pro выйдет 7 ноября по цене $699,99. Консоль будет иметь SSD-накопитель емкостью 2 ТБ, беспроводной контроллер DualSense и предустановленную игру Astro’s Playroom.

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Sony анонсировала PlayStation 5 Pro: более мощный графический процессор, передовая трассировка лучей и ИИ-апскейлинг

Источник: Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке?

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