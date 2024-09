PlayStation 5 Pro: «примерно 40 или 50 игр» получат апгрейд уже этой осенью

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания Sony анонсировала, что «примерно 40–50 игр» получат обновления для PlayStation 5 Pro уже на момент запуска консоли 7 ноября.

Главный системный архитектор PlayStation Марк Черни рассказанный о планах по обновлению игр для новой консоли PS5 Pro. Хотя Sony официально назвала лишь 13 игр, которые получат улучшения в день запуска, общее количество обновленных проектов будет значительно больше.

Среди подтвержденных игр, которые получат обновления:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Эти игры получат различные технические усовершенствования. Например, The Last of Us Part 2, Marvel’s Spider-man 2 и Ratchet & Clank: Rift Apart повысят частоту кадров в режиме высокого качества с 30 до 60 кадров в секунду. Gran Turismo 7 получит отражение с трассировкой лучей между автомобилями во время геймплея, сохраняя при этом 60 кадров в секунду. Horizon Forbidden West улучшит освещение, визуальные эффекты, а также качество волос и кожи персонажей в кат-сценах.

Что касается PSVR 2, Sony пока не анонсировала конкретных улучшений для игр виртуальной реальности. Однако Марк Черни отметил, что благодаря более мощному графическому процессору PS5 Pro станут возможными игры с более высоким разрешением для PSVR 2. Он также упомянул о будущей настройке ИИ-апскейлинга Sony, которая будет работать со всеми VR-играми.

PlayStation 5 Pro выйдет 7 ноября по цене $699,99. Консоль будет иметь SSD-накопитель емкостью 2 ТБ, беспроводной контроллер DualSense и предустановленную игру Astro’s Playroom.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School. Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних! Дізнатися більше

Источник: Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.