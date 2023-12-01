Новости Новости 01.12.2023 в 13:35 comment views icon

ПВО с дальностью более 100 км — Минобороны назвало производство таких ракет приоритетом

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Юрій Орос

Автор новин

Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности на следующий год увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

Главное внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны — от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (по типу ЗРК «Коралл»).

Об этом сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини» заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено около 175 млрд. гривен на закупку ракет и боеприпасов, чтобы наши Силы обороны могли достойно противостоять российской агрессии.

– сообщил в эфире генерал-лейтенант.

Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом для Министерства обороны Украины.

Что такое «Коралл»?

Это украинский проект создания зенитной управляемой ракеты для комплексов средней дальности. Разрабатывается киевским конструкторским бюро «Луч» с 2016 года. Корал должен стать базовой унифицированной ракетой модульной конструкции для корабельных и сухопутных зенитно-ракетных комплексов и воздушных сил, передает Hromadske.

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ПВО с дальностью более 100 км — Минобороны назвало производство таких ракет приоритетом

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