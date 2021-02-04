Qualcomm нарастила прибыль на 165% и предупредила о тотальном дефиците чипов в первой половине 2021 года

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Компания Qualcomm опубликовала финансовый отчёт по итогам работы в последнем календарном квартале 2020 года, который для компании является первым кварталом фискального 2021 года. В отчётном периоде Qualcomm смогла существенно улучшить свои финансовые показатели.

Отмечается, что в первом квартале фискального 2021 года компания получила совокупный доход в сумме $8,2 млрд. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил существенные 62%. Прибыль Qualcomm выросла ещё более внушительно – на 165% – с $925 млн до $2,5 млрд.

Вместе с тем, во время разговора с инвесторами генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон поделился некоторыми прогнозами. Он отметил, что хотя компания изо всех сил пытается удовлетворить спрос, и в ближайшие шесть месяцев отрасль столкнется с глобальным дефицитом чипов.

Qualcomm поставляет чипсеты многим крупным компаниям-производителям смартфонов. Но фактическими контрактными производителями чипов выступают компании TSMC и Samsung. В условиях глобальной пандемии COVID-19 потребители стали покупать больше компьютеров для работы из дома и автомобилей, чтобы избегать общественного транспорта. Это привело к тому, что компании в этих отраслях также увеличили объёмы своих заказов на чипы.

Тем не менее, по словам Кристиано Амона, преодолеть проблемы с дефицитом производственных мощностей и выпуском достаточного количества чипов удастся уже ко второй половине 2021 года.

Добавим, Apple уже сообщала, что не может удовлетворить спрос на смартфоны серии iPhone 12 из-за «ограниченной доступности некоторых компонентов». При этом Qualcomm является основным поставщиком 5G-модемов для этих устройств. General Motors, один из крупнейших автопроизводителей в мире, сократит производство на трёх своих заводах по той же причине – из-за отсутствия достаточного количества компонентов для обеспечения бесперебойного производства.

Источник: gsmarena